中控印度補貼太陽能、IT業 請求WTO磋商解決

中國新聞組／北京24日電

法媒報導，世界貿易組織（WTO）23日宣布，中國已就印度針對光伏（太陽能）產品及信息技術（IT）產品貿易採取的某些措施，正式向世貿組織提起爭端解決請求。

法廣網引述法新社報導，據世貿組織稱，北京方面對印度給予光伏行業的某些補貼，以及印度對手機、平板顯示器製造設備等產品徵收的關稅提出異議。

世貿組織詳細說明道：「中方明確指出，涉案措施包括印度的關稅待遇以及其他某些措施。中方認為，這些措施以使用其本國產品為前提，構成了對中國進口產品的歧視。」

在23日提交給世貿組織成員的磋商請求中，中國主張這些措施違反了1994年「關稅與貿易總協定」（GATT）、「補貼與反補貼措施協議」以及「與貿易有關的投資措施協議」中的多項條款。

據報導，提起磋商請求是世貿組織爭端解決程序的正式起點。磋商為當事方提供了討論問題並尋求解決方案的機會，而無須直接進入司法程序。如果在60天後磋商仍未能解決爭端，起訴方可要求世貿組織設立專家組進行審理。

中印在光伏領域的貿易糾紛並非一朝一夕，而是隨著印度近年來大力推動「能源轉型」和「本土製造」而逐漸升溫。

中國目前擁有全球最完整、成本最低的光伏供應鏈（占據全球約80%的產能）。印度為了實現能源獨立和推動「自給自足的印度」（Atmanirbhar Bharat）政策，試圖通過行政手段擺脫對中國產品的依賴。

據了解，中國在訴狀中提到的「歧視性措施」，主要集中在以下幾點：

基本關稅 (BCD)：2022年4月起，印度對進口太陽能組件徵收40%的關稅，對太陽能電池徵收25%的關稅。這直接推高了中國產品進入印度的成本。

ALMM清單（非關稅壁壘）：印度設立了「型號和製造商批准清單」（ALMM）。只有進入該清單的廠家才能參與政府補貼項目。過去幾年，中國企業很難進入該清單，這被視為一種變相的准入限制。

生產掛鉤激勵計畫 (PLI)： 印度政府拿出數十億美元補貼其國內企業（如信實工業、阿達尼等），鼓勵它們在本土建立垂直一體化的光伏工廠。

這次訴訟標誌著中印貿易摩擦從雙邊博弈正式上升到了多邊司法程序。雖然世貿的裁決通常需要數年時間，但這表明中國開始利用規則反擊印度近年來日趨嚴重的貿易保護主義。

印度 關稅 歧視

美宣布對中晶片加徵關稅2027年6月生效 中國回應了
川普保留晶片籌碼？美認定中國半導體不公平競爭 但18個月內緩徵關稅
孟加拉民眾私刑殺害印度教男子 新德里數百人抗議
