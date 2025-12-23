遭美國限制進口 大疆：將評估可行路徑以維護權益

美國聯邦通訊委員會（FCC）宣布，禁止所有外國製無人機及關鍵零組件，並禁止中國主要無人機製造商大疆創新與道通智能的所有通訊與影像監控設備。（美聯社）

美國聯邦通訊委員會（FCC）宣布，禁止所有外國製無人機 及關鍵零組件，並禁止中國主要無人機製造商大疆創新與道通智能的所有通訊與影像監控設備。大疆創新今回應，對於這項決定感到遺憾，並將評估所有可行路徑以維護公司及全球用戶的權益。

FCC表示，白宮主導的一個小組21日通知，來自外國的無人機構成「不可接受的風險」，因此於22日實施禁令。華爾街 日報報導，這項規定意味著相關公司、其子公司與合作夥伴將無法向美國進口、行銷或出售新型無人機設備。禁令雖不涵蓋目前市面上或已售出的機型，但FCC保留日後將舊款機型納入禁售清單的權力。

《環球網》報導，大疆創新23日在聲明中對此回應，對於FCC將所有非美國製造的無人機列入受管制清單的決定表示遺憾。並稱此舉不僅限制了美國消費者與商業用戶的選擇自由，也損害了開放公平競爭的市場原則。

聲明表示，大疆始終致力於為世界範圍內的影像創作者提供創新工具與靈感；大疆的產品與技術也在農業、巡檢、測繪、消防救援、自然資源保護等眾多關鍵領域深度應用，為提升生產效率、保障生命和公共安全創造了不可替代的價值。

大疆的聲明並稱，大疆產品的安全性與可靠性，多年來被全球市場和多家權威獨立第三方機構所驗證，「我們將評估所有可行路徑，堅定維護公司及全球用戶的合法權益。」

界面新聞報導，Drone Industry Insights數據顯示，中國製造的無人機產品佔據了全球商用無人機市場70%至80%的份額，而且中國在傳感器、速度控制器等無人機關鍵零部件的生產上掌握主導權。

美國戰略與國際研究中心（CSIS）2024年12月公布的一份報告曾指出，美國商用無人機市場90%的市佔率由大疆創新科技公司佔據。若大疆受管制措施限制，或影響美國當地的無人機市場供應。

美國國防部 曾在2022年將大疆納入「中國軍工企業清單」，2024年10月，大疆以「指控缺乏證據、程序違法」為由，將美國國防部及時任國防部長奧斯汀等人告上法庭。2025年9月，哥倫比亞特區地方法院以大疆擁有「國家企業技術中心」資質、技術存在「兩用可能」為由，維持列入決定。大疆隨即於10月14日向聯邦上訴法院提起上訴。