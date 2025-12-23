我的頻道

舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

繼豬肉後…中國對「歐盟乳製品」徵反補貼稅 最高42.7%

記者謝守真／北京23日電
中國23日起對歐盟進口的部分乳製品徵收最高達42.7％的臨時反補貼稅。圖為波蘭生產的牛奶。（新華社）
中國23日起對歐盟進口的部分乳製品徵收最高達42.7％的臨時反補貼稅。圖為波蘭生產的牛奶。（新華社）

中歐貿易摩擦持續升溫，繼對歐盟豬肉開徵4.9%至19.8%反傾銷稅後，中國商務部昨日公布，對原產於歐盟的進口相關乳製品反補貼調查初步裁定，決定自今日起，對相關產品採取臨時反補貼措施，課徵反補貼稅保證金，稅率介於21.9%至42.7%。

中國商務部貿易救濟調查局負責人表示，經過一年多審慎調查，初步證據顯示，歐盟透過共同農業政策等補貼計畫，向乳及乳製品產業提供大量補貼。受進口補貼產品影響，中國產業庫存增加、利潤下滑，生產經營出現困難。

該負責人指出，基於歐委會與抽樣公司提交的答卷資訊及實地核查情況，初步裁定被抽樣公司的反補貼稅率為21.9%至42.7%；配合調查的其他歐盟公司，統一適用28.6%；未配合調查的公司則適用42.7%的最高稅率。

這次反補貼調查主要針對的是‌法國、丹麥、義大利、西班牙、愛爾蘭、荷蘭‌這些歐盟國家的乳製品。

上述負責人稱，今年以來，中方未對歐方發起新的貿易救濟調查，僅對白蘭地、共聚聚甲醛（POM）及豬肉三起反傾銷案件作出終裁；但同期歐盟已對中方18起貿易救濟案件作出初裁徵稅，另有18起案件終裁徵稅，並新發起15起貿易救濟調查，僅12月19日當天，即新增三起對中方調查。

實際上，歐盟委員會近期密集啟動針對中國企業的調查行動，這些行動主要依據「外國補貼條例」（FSR）。例如，在12月19日，歐盟委員會對中國中車集團和同方威視等企業發起FSR深入調查；Temu歐洲總部遭法國監管機構突襲式檢查；一份重磅提案更直指安世半導體，要求立刻啟動反壟斷調查。

對此，中國商務部發言人何亞東日前表示，所謂「外國補貼」的定義過於寬泛和模糊，遠超國際規則和通行實踐的合理範疇，不僅給中國企業在歐正常運營造成嚴重影響，更給中歐雙邊經貿合作帶來不確定性，希望歐方審慎使用FSR調查工具。中方密切關注歐方有關動向，將採取必要措施。

路透指出，此次反補貼措施屬臨時性質，最終裁定仍有調整空間，被視為中歐貿易摩擦下的最新發展。

