中日46航線未來2周零航班 境外遊興起「日本替代」熱

未來2周，46條往返中日的航線班機全取消，涉及中國國際航空公司、中國東方航空公司等。（歐新社）

明年1月中國飛往日本 的航班已取消逾2000班，其中達46條中日航線未來兩周更將呈現「零航班」狀態。

澎湃新聞報導，根據航班資訊系統航班管家最新統計，自12月23日至明年1月5日這兩周內，有46條中日航線班機全取消，而這些航線涉及中日兩國共38座機場。明年1月中國往返日本的班機取消量已達2195班次，整體取消率達40.4%。

上述46條航線覆蓋上海等26座中國城市。仍有運作的中日航線集中在‌東京等日本城市，其他像新潟等地航線已全取消。

仍正常營運的包括中國國際航空‌：北京—東京成田、北京—大阪關西、上海浦東—福岡等航線；中國東方航空‌：上海浦東—東京成田、上海浦東—大阪關西等航線。吉祥航空‌：上海浦東—東京成田、上海浦東—大阪關西等航線；春秋航空‌：上海浦東—東京成田、上海浦東—大阪關西等航線。

而隨著元旦、春節假期即將到來，中國民眾年終出境遊也興起了「日本替代」熱潮，南韓 、東南亞和歐洲成為出境遊熱門選項，國內冬季冰雪旅遊也迎來爆發式增長。

同程研究院分析指出，「日本替代」效應自11月下旬以來加速釋放，南韓、印尼等亞洲主要經濟體將是最大受益者，南韓遊熱度有望創下近年來同期新高。同時，往年前往日本的滑雪度假需求也將更多轉移至哈薩克，北歐地區的滑雪度假勝地也將分流一部分中國遊客，國內黑龍江、新疆、內蒙古、河北等地的滑雪度假區也有望成為「北海道平替」熱門選擇。

同程旅行平台數據顯示，11月最後兩周，南韓酒店預訂熱度同比增長超240%，越南、印尼等東南亞酒店預訂熱度同比也均有100%以上的增長，德國、西班牙等歐洲酒店預訂熱度同比增幅則超過300%，丹麥、瑞士等北歐酒店預訂熱度也有超過200%的同比增幅。攜程平台數據則顯示，11月至明年2月，國內滑雪及冰雪景區門票預訂量同比激增約達70%。

其實不僅是航線，各大郵輪 企業紛紛以南韓遊線路來替代日本遊線路。例如地中海郵輪明年1月底上海到沖繩、福岡的兩條航線已改為上海出發到濟州和釜山，「愛達魔都號」明年1月的郵輪航線亦基本為赴釜山和濟州。