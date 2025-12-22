跨國合作…美主動給線索 瀋陽破毒販洗錢案

我的頻道

記者黃雅慧／綜合報導
遼寧瀋陽市公安局偵破「佟某某等人非法經營案」，據報相關情報來自美國主動通報；圖為示意圖。（路透）
遼寧瀋陽市公安局偵破「佟某某等人非法經營案」，據報相關情報來自美國主動通報；圖為示意圖。（路透）

中國官方21日發布，遼寧省瀋陽市公安局日前偵破佟某某等人非法經營案，當事人涉嫌為毒販洗錢。官方並指出這是根據美方通報的線索。官方並稱，今年9月瀋陽市皇姑區人民法院以非法經營罪，判處佟某某有期徒刑1年7個月、陳某某1年4個月並處罰金。

這是繼中國上周公布，根據美國緝毒署通報的線索，日前在深圳鹽田港一可疑國際貨櫃中，查獲走私古柯鹼430公斤後，中國再釋出中美共同打擊涉毒犯罪的訊息。

央視報導，去年4月，根據美方通報線索，中國籍人員佟某某涉嫌為毒販洗錢，遼寧省公安廳展開核查，以涉嫌非法經營（外匯）犯罪立案。同年5月20日，瀋陽警方在武漢抓獲企圖潛逃出境的佟某某及其同夥陳某某。經查，自2017年起，佟某某在美國經營車行期間，為客戶提供人民幣、美元兌換服務，並指使中國境內陳某某等人接收換匯資金，累計非法買賣外匯人民幣1600萬元（約227萬美元）。

中國警方稱，佟稱其雖在美國從事換匯活動，但並不知曉對方提供的資金具體來源，各方掌握的現有證據不能確認佟明確知道上游資金性質。偵查工作中，警方同時發現一些不法分子在大額現金存取、虛擬貨幣交易等方面規避美方監管，已透過中美反洗錢合作溝通管道反饋美方。

近期中美在打擊犯罪有多項合作，11月26日中國禁毒部門公布，據美國緝毒署通報線索，在深圳鹽田港一處可疑國際貨櫃中，查獲毒品可卡因430公斤；去年11月8日，中國公安部也稱和美國國土安全部相關執法部門聯合處置1起跨國電信網路詐騙案，幫助一家浙江企業及其美方合作夥伴追回被騙資金170餘萬美元，維護相關企業合法權益。

虛擬貨幣 詐騙 國土安全部

