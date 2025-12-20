傅聰3個「絕不允許」 聯合國大會亮劍日本 促收回錯誤言論

我的頻道

記者黃國樑／綜合報導
中國常駐聯合國代表傅聰。(取材自中國常駐聯合國代表團網站)
中國常駐聯合國代表傅聰。(取材自中國常駐聯合國代表團網站)

中國常駐聯合國代表傅聰18日在聯合國大會紀念首個「反對一切形式和表現的殖民主義國際日」高級別會議上發言時，用三個「絕不允許」：絕不允許否認和歪曲侵略歷史，絕不允許軍國主義死灰覆燃，絕不允許歷史悲劇重演，堅決反對一切挑戰和妄圖顛覆戰後國際秩序的言行；並指出日本作為二戰戰敗國，必須深刻反省歷史罪責，立即停止挑釁越線，收回錯誤言論。

據新華社報導，傅聰說，「反對一切形式和表現的殖民主義國際日」旨在推動國際社會銘記殖民主義危害，加速現有非殖化進程，終結一切形式和表現的殖民主義。今年聯大舉行紀念首個國際日會議，具有重要意義。

傅聰強調，世界反法西斯戰爭的歷史告訴我們，和平是需要爭取的，和平是需要維護的。二戰勝利後，紐論堡國際軍事法庭和遠東國際軍事法庭對戰犯的審判，使發動侵略戰爭、雙手沾滿各國人民鮮血的罪魁禍首受到應有的懲處，把戰爭罪犯永遠釘在歷史的恥辱柱上。有關審判的正義性質不可動搖、不容挑戰。

歷史上，日本曾侵略中國、朝鮮半島和東南亞，並進行慘無人道的殖民統治，傅聰說，「我們要堅決捍衛中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭的勝利成果，堅決捍衛戰後國際秩序，絕不允許否認和歪曲侵略歷史，絕不允許軍國主義死灰復燃，絕不允許歷史悲劇重演」。

傅聰指出，一切挑戰和妄圖顛覆戰後國際秩序的言行，都可能為世界製造動盪不安，對人類這個命運共同體帶來嚴重災難，必須高度警覺、堅決反對。

傅聰 聯合國 日本

