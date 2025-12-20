海南封關首日 零關稅貨值3.6億 企業2天內砸近50億購地

我的頻道

中國新聞組／北京20日電
海南自貿港18日正式啟動全島封關後，帶動離島免稅購物人氣高漲，眾多顧客進店購物。(中新社)
海南自貿港18日正式啟動全島封關後，帶動離島免稅購物人氣高漲，眾多顧客進店購物。(中新社)

12月18日是海南自由貿易港全島封關運作首日，海口海關19日亮出封關首日「成績單」，進口「零關稅」貨物貨值3.6億元人民幣（約5100萬美元）。海南封關也帶來房地產和消費市場利多，有知名企業短短兩天內斥資近50億元接連購地，或有人拿下上百套小戶型商辦房，不少能源企業更登島「掃貨」；首日進口的馬來西亞1.5噸榴槤則是1小時搶空。

國務院發布數據，經海口海關統計，進口方面，海關監管「一線」進口「零關稅」貨物貨值3.6億元，主要為原油、航空器材等；監管進口放寬貿易管理措施貨物貨值34.7萬元，主要為「兩頭在外」保稅維修醫療設備。出島方面，海關監管「二線」內銷加工增值免關稅貨物貨值1468.9萬元，免徵關稅80.8萬元，主要為醫療器械、藥品、食品等，涉及海口新海港、海口港（馬村港區）、海口美蘭機場、洋浦港等9個「二線口岸」。

海南自貿港正式啟動封關也帶動了當地房地產市場。據每日經濟新聞報導，12月18日，中國綠發以底價29.49億元競得三亞市中心城區控規HP03-08-09-01地塊，折合樓面價約1.32萬元/平方米，出讓文件要求競得人須自交地之日起5年內在三亞市域新增投資總額不低於100億元。這也是繼12月17日約20億元拿下三亞灣HP02-03-05B地塊百畝宅地之後，中國綠發再次出手，短短兩天斥資近50億元拿地。

多家跨界資本尤其是能源企業也強勢入局。今年6至9月，三亞迎來土拍潮，總成交金額超95億元，占2024年三亞財政收入的六成以上。遼寧方大集團、陜西恒源系等能源大鱷豪擲重金拿下核心地塊，部分「煤老闆」也將海南作為轉型與資產配置的重要目的地。外來民企也嶄露頭角，在至理數據發布1到11月海南房企銷售榜，上海民企大華集團成交套數、面積躋身前三，表現亮眼。

今年以來，海南樓市擺脫此前平淡態勢，呈現跑贏全國行情。海南省統計局數據顯示，1到10月，全省新建商品房銷售額1279.51億元，同比增長17.4%。而在海南眾多城市中，三亞的「頂流」地位依舊無可撼動，三亞經濟圈同期銷售額達742.45億元，同比飆升48.4%，增速領跑全省四大經濟圈。大華集團海南區域一位人士則透露，有來自山東的客戶購買了海口大華錦繡海岸項目上百套小戶型商辦產品。

另封關首日引來排隊人潮的馬來西亞1.5噸榴槤，僅1小時被搶購一空，價格比平日便宜一半，消費市場也看好。

「海南第一高樓」海南中心項目總高度428米，目前建設高度達402米，已經刷新海南...
「海南第一高樓」海南中心項目總高度428米，目前建設高度達402米，已經刷新海南城市物理天際線。(中新社)

