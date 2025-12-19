我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州交通法規更嚴格 超速1哩也攔查

波士頓法官裁決支持哈佛言論自由、研究經費案 川普政府提起上訴

山東萊州發現中國首個海底金礦 規模亞洲最大

記者潘維庭／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
浙江省湖州市1家金店店員正整理黃金首飾。（新華社資料照）
浙江省湖州市1家金店店員正整理黃金首飾。（新華社資料照）

山東煙台市人民政府新聞辦公室16日舉行「回望十四五 奮楫啟新程」主題系列第16場新聞發布會。會上提到，在該省萊州市三山島北部海域新發現中國國內唯一、亞洲最大的海底巨型金礦。目前萊州市累計探明金資源儲量逾3900噸，約占全中國的26%；金礦資源儲量和產量均居全中國首位。

快科技報導，萊州市發現了亞洲最大的海底金礦。按JORC國際標準算，這座海底金礦的黃金儲量足足有562噸，平均每噸礦石裡能淘出4.2克黃金；同時，開採總投資超百億元人民幣，建成後，每天能處理1.2萬噸金礦石，預計年產黃金15噸，直接能帶動近千人就業。

上月中旬，自然資源部公布一項重大找礦成果，指遼寧地礦集團在遼東地區成功探明了中國首個千噸級、低品位超大型金礦床—大東溝金礦，共探明金金屬量1444.49噸。自然資源部表示，大東溝金礦全區負720米標高以上共探明金礦石量25.86億噸，金金屬量1444.49噸，平均品位0.56克/噸。

另外，經國際礦物學會新礦物命名與分類專業委員會評審投票，由中國地質科學院科研人員發現、申請的新礦物—「鎳鉍銻砷硫化物」獲得正式批准，中文名定為「金秀礦」。

據悉，金秀礦發現於廣西壯族自治區金秀瑤族自治縣龍華鎳鈷礦床中。專家指，該處是特富的鎳鈷礦，鎳、鈷占比分別約17.5%和1.5%，比常規鎳0.2%、鈷0.02%的成礦標準高近80倍。

中國地質科學院深部礦產勘查理論與技術研究室主任嚴加永表示，金秀礦的化學式是鎳、鉍、硫、銻、砷，本質上是對早期形成的含鎳礦物做置換，晶體結構重新排列，從而結晶出全新結構穩定的礦物。他稱這是自然界餽贈的設計藍圖，材料科學家可借鑑其晶體結構，嘗試合成類似人工礦物或化合物，開發更高效、穩定或成本更低的新能源材料。

遼寧省蓋州市大東溝共探明探明了中國首個千噸級、低品位超大型金礦床。(取材自紅星新...
遼寧省蓋州市大東溝共探明探明了中國首個千噸級、低品位超大型金礦床。(取材自紅星新聞)

投票

上一則

吳艷妮發九宮格寫真被黑 懟酸民：你們那麽閑嗎？

下一則

民房變自習室 南昌大山藏「考研村」 旺季吸數百考生備戰

延伸閱讀

中媒：中國「這省」發現亞洲最大562噸海底巨型金礦

中媒：中國「這省」發現亞洲最大562噸海底巨型金礦
中國超七成人口由14個省份「扛」著 最能「生」的地方在這裡

中國超七成人口由14個省份「扛」著 最能「生」的地方在這裡
中國廣西發現新礦物 命名「金秀礦」或助開發成本更低新能源材料

中國廣西發現新礦物 命名「金秀礦」或助開發成本更低新能源材料
金價飆漲…中礦企豪擲10億元現金海外購金礦

金價飆漲…中礦企豪擲10億元現金海外購金礦

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻
布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡
解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里