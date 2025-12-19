山東萊州發現中國首個海底金礦 規模亞洲最大

浙江省湖州市1家金店店員正整理黃金首飾。（新華社資料照）

山東煙台市人民政府新聞辦公室16日舉行「回望十四五 奮楫啟新程」主題系列第16場新聞發布會。會上提到，在該省萊州市三山島北部海域新發現中國國內唯一、亞洲最大的海底巨型金礦。目前萊州市累計探明金資源儲量逾3900噸，約占全中國的26%；金礦資源儲量和產量均居全中國首位。

快科技報導，萊州市發現了亞洲最大的海底金礦。按JORC國際標準算，這座海底金礦的黃金儲量足足有562噸，平均每噸礦石裡能淘出4.2克黃金；同時，開採總投資超百億元人民幣，建成後，每天能處理1.2萬噸金礦石，預計年產黃金15噸，直接能帶動近千人就業。

上月中旬，自然資源部公布一項重大找礦成果，指遼寧地礦集團在遼東地區成功探明了中國首個千噸級、低品位超大型金礦床—大東溝金礦，共探明金金屬量1444.49噸。自然資源部表示，大東溝金礦全區負720米標高以上共探明金礦石量25.86億噸，金金屬量1444.49噸，平均品位0.56克/噸。

另外，經國際礦物學會新礦物命名與分類專業委員會評審投票 ，由中國地質科學院科研人員發現、申請的新礦物—「鎳鉍銻砷硫化物」獲得正式批准，中文名定為「金秀礦」。

據悉，金秀礦發現於廣西壯族自治區金秀瑤族自治縣龍華鎳鈷礦床中。專家指，該處是特富的鎳鈷礦，鎳、鈷占比分別約17.5%和1.5%，比常規鎳0.2%、鈷0.02%的成礦標準高近80倍。

中國地質科學院深部礦產勘查理論與技術研究室主任嚴加永表示，金秀礦的化學式是鎳、鉍、硫、銻、砷，本質上是對早期形成的含鎳礦物做置換，晶體結構重新排列，從而結晶出全新結構穩定的礦物。他稱這是自然界餽贈的設計藍圖，材料科學家可借鑑其晶體結構，嘗試合成類似人工礦物或化合物，開發更高效、穩定或成本更低的新能源材料。