我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州交通法規更嚴格 超速1哩也攔查

波士頓法官裁決支持哈佛言論自由、研究經費案 川普政府提起上訴

指哪打哪／解放軍創遠程激光排彈 誤差1公分 最遠3公里

中國新聞組╱北京19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程激光排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程激光排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

中國解放軍空軍近日公開一項具突破性的排彈技術。空軍某部文職工程師任利兵率領科研團隊，歷時6年成功研發「遠程激光（雷射）排彈系統」，首度實現以「零接觸」方式處置未爆彈藥。該系統具備高精度與長距離操作能力，最遠作業距離可達3公里，誤差僅約1公分，迄今已成功排除40餘型、超過千枚實彈，大幅降低排彈人員的生命風險。

央視軍事報導，任利兵指出，這套系統的核心優勢在於「指哪打哪」，能在安全距離外精準破壞或引爆未爆彈。他坦言，研發的初衷源自過往的親身經歷。曾經在演訓與任務現場，他目睹年僅18、19歲的年輕戰士，必須穿著厚重防護服、冒著極高風險抵近處置空軍彈藥。由於空軍彈藥威力強大，一旦發生意外，後果難以承受，這份對戰友生命安全的責任感，成為他投入研發的最大動力。

報導指出，該系統於2021年11月進行首次實戰檢驗，成功排除9型、20枚未爆彈，驗證了技術的可靠性與實用性。任利兵回憶，研發初期團隊在仿真建模等領域幾乎從零開始，「當時我自己也算是門外漢」。在缺乏成熟經驗的情況下，團隊透過自學、反覆試驗，並在專家指導下不斷修正方向，同時把握國家激光技術快速發展的契機，最終突破關鍵技術瓶頸。

中國空軍研究院某所工程師魏春景指出，遠程激光排彈技術有效破解了未爆彈探測與處置長期存在的「卡脖子」問題。相較傳統人工排彈方式，單枚彈藥的處置時間已由約15分鐘縮短至2分鐘，實現從「人員抵近操作」向「遠端精準控制」的革命性轉變，不僅顯著提升效率，也大幅提升安全性，對空軍乃至其他軍兵種均具高度推廣價值。

據報導，目前，任利兵團隊正持續推進技術升級，他表示，未來將朝向智慧化方向發展，結合人工智慧技術，探索資訊共享與協同作業的排彈新模式，進一步提升作戰與保障能力。

他強調，隨著軍事科技從工業化邁向智能化，排彈作業也將不再只是單點突破，而是融入更完整的系統化、智能化保障體系，為部隊安全與作戰效能提供更堅實的支撐。

任利兵。(取材自央視軍事)
任利兵。(取材自央視軍事)

解放軍 人工智慧

上一則

南京博物院畫作流入拍賣市場風波擴大 媒體提「四問」

下一則

買得到→買得爽 海南自貿港購物新體驗 熱潮延燒至明年

延伸閱讀

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里
Nvidia售H200助解放軍如虎添翼？彭博專欄：華府可與台灣合作防堵漏洞

Nvidia售H200助解放軍如虎添翼？彭博專欄：華府可與台灣合作防堵漏洞
解放軍若突襲 台部隊可不待命令接戰 學者憂擦槍走火

解放軍若突襲 台部隊可不待命令接戰 學者憂擦槍走火
解放軍若突襲 台部隊可不待命令接戰

解放軍若突襲 台部隊可不待命令接戰

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻
布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡
解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里