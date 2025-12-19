指哪打哪／解放軍創遠程激光排彈 誤差1公分 最遠3公里

解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程激光排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

中國解放軍 空軍近日公開一項具突破性的排彈技術。空軍某部文職工程師任利兵率領科研團隊，歷時6年成功研發「遠程激光（雷射）排彈系統」，首度實現以「零接觸」方式處置未爆彈藥。該系統具備高精度與長距離操作能力，最遠作業距離可達3公里，誤差僅約1公分，迄今已成功排除40餘型、超過千枚實彈，大幅降低排彈人員的生命風險。

央視軍事報導，任利兵指出，這套系統的核心優勢在於「指哪打哪」，能在安全距離外精準破壞或引爆未爆彈。他坦言，研發的初衷源自過往的親身經歷。曾經在演訓與任務現場，他目睹年僅18、19歲的年輕戰士，必須穿著厚重防護服、冒著極高風險抵近處置空軍彈藥。由於空軍彈藥威力強大，一旦發生意外，後果難以承受，這份對戰友生命安全的責任感，成為他投入研發的最大動力。

報導指出，該系統於2021年11月進行首次實戰檢驗，成功排除9型、20枚未爆彈，驗證了技術的可靠性與實用性。任利兵回憶，研發初期團隊在仿真建模等領域幾乎從零開始，「當時我自己也算是門外漢」。在缺乏成熟經驗的情況下，團隊透過自學、反覆試驗，並在專家指導下不斷修正方向，同時把握國家激光技術快速發展的契機，最終突破關鍵技術瓶頸。

中國空軍研究院某所工程師魏春景指出，遠程激光排彈技術有效破解了未爆彈探測與處置長期存在的「卡脖子」問題。相較傳統人工排彈方式，單枚彈藥的處置時間已由約15分鐘縮短至2分鐘，實現從「人員抵近操作」向「遠端精準控制」的革命性轉變，不僅顯著提升效率，也大幅提升安全性，對空軍乃至其他軍兵種均具高度推廣價值。

據報導，目前，任利兵團隊正持續推進技術升級，他表示，未來將朝向智慧化方向發展，結合人工智慧 技術，探索資訊共享與協同作業的排彈新模式，進一步提升作戰與保障能力。