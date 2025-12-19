我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／遭太陽古德溫抓關鍵進攻籃板加罰球絕殺 勇士近13戰9敗

中國2025年度字詞揭曉：「韌」與「稅」獲選國內、國外字

歐盟密集調查中企「可能存在的補貼」 北京：歧視

記者陳湘瑾╱綜合報導
中國商務部發言人何亞東。(中新社資料照片)
中國商務部發言人何亞東。(中新社資料照片)

中國商務部新聞發言人何亞東18日的例行記者會上表示，中方注意到，歐盟執委會近期密集對中國企業發起「外國補貼條例」（FSR）調查，先後對中車集團、同方威視發起深入調查，甚至對中國網路平台突襲檢查，做法惡劣，指向性和歧視性明顯。中方對此強烈反對。

何亞東表示，希望歐方立即停止對包括中國在內的外國投資企業的無理打壓，審慎使用FSR調查工具，為在歐投資經營企業創造公平、公正、可預期的營商環境。中方密切關注歐方有關動向，將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。

綜合外電報導，何亞東提及的數起事件，皆與可能的中國政府補貼有關。歐盟執委會11月初表示將對中國國企中國中車（CRRC）在葡萄牙首都里斯本輕軌車輛招標中可能存在的外國補貼展開調查。調查將評估此類補貼是否使該公司在招標中獲得不公平優勢。

當時歐盟中國商會曾對此事聲明稱，對歐盟調查中國企業所謂補貼問題深表關切，強調歐盟「外國補貼條例」不應淪為保護主義，或排除企業參與採購的單邊工具，並敦促歐盟以真正客觀、公平和非歧視方式執行該條例。

此外，歐盟執委會本月11日宣布對中國安檢設備供應商同方威視啟動深入調查，理由是同方威視可能獲得來自中國的補貼以取得競爭優勢，將對歐盟市場造成負面影響；另一方面，拼多多旗下跨境電商平台Temu位於都柏林的歐洲總部，日前也被歐盟監管機構突擊檢查，主因是擔心該網上平台或獲得中國政府補貼。

歐盟 歧視 葡萄牙

上一則

廣州白雲機場 年旅客吞吐量首次突破8千萬人次

下一則

上環3持刀匪當街搶10億日圓 1嫌疑懷贓款港鐵站外落網

延伸閱讀

歐盟將不動用俄國凍結資產 以聯合發債籌資給烏克蘭貸款

歐盟將不動用俄國凍結資產 以聯合發債籌資給烏克蘭貸款
鞏俐北京街頭放閃法籍丈夫 77歲老公狀態太猛

鞏俐北京街頭放閃法籍丈夫 77歲老公狀態太猛
歐盟調查多家中企「可能的外國補貼」中商務部：指向性和歧視性明顯

歐盟調查多家中企「可能的外國補貼」中商務部：指向性和歧視性明顯
歐盟擴大課徵碳邊境稅 下月上路

歐盟擴大課徵碳邊境稅 下月上路

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻
「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥