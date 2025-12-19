日在沖繩外島設雷達 中批：重走軍國主義邪路

我的頻道

記者陳湘瑾／綜合報導
中國外交部發言人郭嘉昆。(路透)
日本防衛省沖繩防衛局日前簽訂租賃合約，擬在沖繩最東端的離島北大東島部署航空自衛隊移動式警戒管制雷達部隊，增強對中國航母與軍機的監視能力。中國外交部發言人郭嘉昆18日表示，必須要問日方是否在製造事端，近身挑釁，為自身擴軍出海，打掩護找藉口，是否按照右翼勢力的設計，重走軍國主義的邪路、死路。

日本共同社報導，日本防衛省沖繩防衛局與沖繩縣北大東村15日就村有地簽訂租賃合約，以便在該縣最東端的離島北大東島部署航空自衛隊移動式警戒管制雷達部隊。預計在新年過後動工進行場地整備。此舉旨在針對經由沖繩本島與宮古島之間進入太平洋的中國航母與軍機增強監視能力。計畫建設部隊廳舍和安裝雷達，部署人員約30人。

郭嘉昆昨天回應，在相關海空域，各國依據國際法享有航行和飛越自由。由於日本軍國主義侵略歷史等原因，日本的軍事安全動向，一直以來備受亞洲鄰國和國際社會關注。

郭嘉昆稱，日方此前不斷在鄰近台灣的地方加強針對性軍事部署，甚至宣稱部署中程導彈。此次又變本加厲，要部署雷達和部隊，搞窺視鄰居的勾當，聯繫到高市早苗涉台系列錯誤和危險言行，人們必須要問日方是否在製造事端，近身挑釁，為自身擴軍出海，打掩護找藉口？是否在按右翼勢力的設計，重走軍國主義的邪路、死路？

共同社指出，中國軍隊近年來在太平洋一側的活動日益活躍。12月6日，通過沖繩本島與宮古島之間海域的航母遼寧艦的艦載機起飛，並對日本自衛隊飛機進行雷達照射，日中緊張局勢隨之升溫。日本防衛省將太平洋一側的島嶼地區視為「警戒監視的空白地帶」，正加緊提升情報蒐集能力。

