買得到→買得爽 海南自貿港購物新體驗 熱潮延燒至明年

中國新聞組／北京19日電
海南自由貿易港18日啟動全島封關，形成「境內關外」，享有許多關稅優惠；圖為全球最大單體免稅店cdf海口國際免稅城，有超過800個知名品牌入駐。(新華社)
海南自由貿易港18日啟動全島封關，形成「境內關外」，享有許多關稅優惠；圖為全球最大單體免稅店cdf海口國際免稅城，有超過800個知名品牌入駐。(新華社)

海島全島昨起封關運作，打造從「買得到」到「買得爽」、「即到即核、即核即走」的海南購物新體驗，由於多數商品價格低於島外又有優惠，比如iPhone手機最高就便宜2140元（人民幣，下同），吸引大批中外遊客及民眾造訪。島內商場隨處可見排隊購買榴槤、蘋果產品、無人機和化妝品等人潮，其中不乏代購等新興行業從業者。這股海南「買買買」熱潮已延燒至明年，元旦三亞機票預訂熱度環比漲超75%，2026元旦流行「飛去海南過」。

海南全島封關運作，「零關稅」商品範圍擴大至約6600個稅目，約占全部商品稅目的74%，比封關前提升53個百分點，首次將離島且離境旅客納入享惠範圍，並擴及島內居民，激發了買氣。海南文昌市民李淑芳告訴大公報，「以前買免稅品得等出島時才能帶，現在隨時想買就買，一套護膚品比專櫃便宜300多塊，幸福感直線上升」。

封關後在海南購物覺得幸福的還有這些人。九派新聞報導，首批馬來西亞鮮果榴槤昨快閃海口龍湖天街旺豪超市，好幾百名顧客排起長隊購買，有網友稱「跟春運火車站一樣熱鬧」，因為首批榴槤是境外生鮮直採直送，在當地超市僅每斤78元至98元，價格低於平時的一半，開賣沒多久就賣光。

另據紅星新聞，在海旅免稅城售賣蘋果產品門店前，隨時可見消費者排起長隊選購蘋果產品。iPhone 17 Pro Max 256GB版本的免稅價格為9299元，某電商平台蘋果旗艦店該版本的售價為9999元，兩者售價相差700元；售價最貴的iPhone17proMax2TB版本，免稅價格為16859元，疊加滿15000元減1000元消費券，最終售價為15859元，這比官網售價便宜了2140元。當然吸引了大批搶便宜的消費者首日就來報到，其中不乏代購，被形容是海南自貿港封關後崛起的新興行業。

海南購物熱也帶動當地旅遊。元旦節當日火車票昨開售，元旦期間三亞機票預訂熱度環比漲超75%，同程旅行平台顯示，作為封關後的首個節假日，2026元旦流行「飛去海南過」，其中12月31日傍晚北京飛三亞的去程經濟艙機票、1月3日三亞飛上海的返程經濟艙機票已漲到2000元以上。

不少外國遊客也慕名前來，三亞度假區域，幾乎所有的餐廳都寫著俄語菜單，大量俄羅斯遊客在三亞旅遊度假，還有部分餐廳特意請了俄羅斯歌手駐唱，餐廳也專門設置了俄語翻譯招攬客人。

除了買買買，海南自貿港還有創業商機。據九派新聞引述百聯諮詢創始人零售電商行業專家莊帥表示，具體可以關注的機會方向，一是代購；二是產業服務，比如教外國人普通話、開語言學校；三是國際化學校、托兒所，以及高端管家服務，或是製造服務業。

