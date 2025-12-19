境內關外／海南全島封關 自貿港啟動 74%商品零關稅

我的頻道

特派記者陳政錄╱北京19日電
海南自由貿易港18日啟動全島封關，形成「境內關外」，享有許多關稅優惠；圖為全球最大單體免稅店cdf海口國際免稅城，有超過800個知名品牌入駐。(中新社)
海南自由貿易港18日啟動全島封關，形成「境內關外」，享有許多關稅優惠；圖為全球最大單體免稅店cdf海口國際免稅城，有超過800個知名品牌入駐。(中新社)

習近平親自謀畫的海南自由貿易港昨正式「封關」，全島建成一個海關監管特殊區域，形成「境內關外」經貿，74％的商品享零關稅。封關期間，中國貨物進入海南算「出口」，海南所帶來的經貿投資進入中國則算「進口」。中國國務院副總理何立峰表示，要把海南自貿港打造成為引領中國新時代對外開放的重要門戶。

新華社報導，封關首日，三國際船舶落戶「中國洋浦港」，分別是「德浮1200」輪、「華順油698」輪、「弘錦碩」輪。談及為何選擇「中國洋浦港」轉籍落戶？船東代表紛紛表示，看中海南自貿港航運的開放和便利舉措。分析指出，三艘國際船舶集中落戶，既是對封關後海南自貿港營商環境的認可，也是「中國洋浦港」船籍港制度創新與服務升級的體現，一舉為中國航運業發展注入新活力。

海南地處連接太平洋、印度洋的要道，是進入中國市場的橋頭堡。2020年，中國頒布「海南自由貿易港建設總體方案」，將海南全島建成中國首個「自由貿易港」，於昨日正式封關運作，操作方式為「『一線』放開、『二線』管住、島內自由」，即海南與境外貿易邊界自由化，到中國其他省份邊界則精準管控。

何立峰昨天赴海口出席海南自由貿易港全島封關啟動活動。他說，建設海南自由貿易港，是總書記習近平親自謀畫、親自部署、親自推動的改革開放重大措施。

何立峰表示，要以全島封關運作為契機，持續深化重點領域改革，扎實推動高質量發展，不斷完善風險防控體系，把海南自由貿易港打造成為引領中國新時代對外開放的重要門戶。

海南自貿港啟動後，零關稅商品範圍擴大至約6600個稅目，約占全部商品稅目的74%。企業在海南進口原料加工增值超過30%後銷往中國可免關稅。還有對在海南註冊企業所得稅、高端人才稅負減按15%徵收的優惠等。

昨海南洋浦港、三亞鳳凰國際機場等對外開放口岸，陸續集中進口原油、醫療設備、航材、食品原料等「零關稅」貨物，總貨值逾5億元人民幣。

綜合中新社等報導，三亞鳳凰國際機場昨迎來第一批零關稅貨物為自德國進口的口腔儀器、從香港進口的藥品科研設備；另，西門子能源是第一個封關後落地辦理營業執照的世界500強企業，海南官方還為第一批外籍人士發放就業許可、居留許可，註冊第一批國際船舶。

此舉也預計帶動旅遊人潮，以三亞免稅城的最高規格iPhone新機為例，較官網價差換算超過300美元。中國旅遊平台數據顯示，元旦假期三亞飯店搜索熱度年增長超過200%。

海南自由貿易港18日啟動全島封關，形成「境內關外」，享有許多關稅優惠。圖為海南海...
海南自由貿易港18日啟動全島封關，形成「境內關外」，享有許多關稅優惠。圖為海南海口的世紀大橋。(中新社)

