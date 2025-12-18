歐盟調查多家中企「可能的外國補貼」中商務部：指向性和歧視性明顯

我的頻道

記者陳湘瑾／即時報導
中國商務部發言人何亞東。（中新社資料照片）
中國商務部發言人何亞東。（中新社資料照片）

中國商務部新聞發言人何亞東18日的例行記者會上表示，中方注意到，歐盟執委會近期密集對中國企業發起「外國補貼條例」（FSR）調查，先後對中車集團、同方威視發起深入調查，甚至對中國網路平台突襲檢查，做法惡劣，指向性和歧視性明顯。中方對此強烈反對。

何亞東表示，希望歐方立即停止對包括中國在內的外國投資企業的無理打壓，審慎使用FSR調查工具，為在歐投資經營企業創造公平、公正、可預期的營商環境。中方密切關注歐方有關動向，將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。

綜合外電報導，何亞東提及的數起事件，皆與可能的中國政府補貼有關。歐盟執委會11月初表示將對中國國企中國中車（CRRC）在葡萄牙首都里斯本輕軌車輛招標中可能存在的外國補貼展開調查。調查將評估此類補貼是否使該公司在招標中獲得不公平優勢。

當時歐盟中國商會曾對此事聲明稱，對歐盟調查中國企業所謂補貼問題深表關切，強調歐盟「外國補貼條例」不應淪為保護主義，或排除企業參與採購的單邊工具，並敦促歐盟以真正客觀、公平和非歧視方式執行該條例。

此外，歐盟執委會本月11日宣布對中國安檢設備供應商同方威視啟動深入調查，理由是同方威視可能獲得來自中國的補貼以取得競爭優勢，將對歐盟市場造成負面影響；另一方面，拼多多旗下跨境電商平台Temu位於都柏林的歐洲總部，日前也被歐盟監管機構突擊檢查，主因是擔心該網上平台或獲得中國政府補貼。

歐盟 歧視 葡萄牙

工信部長會面蘇姿丰 喊話AMD互利共贏 蘇承諾深化投資

