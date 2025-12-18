中巴反恐軍演 全球最小導彈亮相 可擊穿80毫米裝甲

我的頻道

中國新聞組／北京18日電
中國與巴基斯坦「勇士9」反恐聯合演習近日結束，此次演習自12月初啟動，持續10餘天，演練圍繞聯合反恐清剿打擊行動課題展開。中巴兩國軍隊採取混編聯訓模式，共同完成裝備操作、多型火器實彈射擊、單兵反恐技能、反恐隊組戰術等多個課目訓練，全面錘煉協同作戰能力。

明報引述解放軍報報導，演習結束後，中方參演部隊採用航空投送和陸航、無人機轉場的方式陸續返回國內歸建。

俄羅斯衛星通訊社引述雲南大學助理研究員任華指出，近年來，全球恐怖主義活動有「回潮」跡象。中國與巴基斯坦都是國際恐怖主義的受害國，此次演習對潛在的國際恐怖勢力形成震懾。

任華指出，中國在演習中首次展示了QN202全球最小單兵導彈，該導彈不足兩公斤，可擊穿80毫米裝甲，配備非致冷紅外成像導引頭，結合被動電視成像制導，射手可鎖定目標後迅速撤離，顯著提升戰場生存能力。在2000米射程內命中率超過90%，尤其適合反恐、山地作戰，能穿透遮擋物鎖定熱源目標及無人排爆車，針對性打擊複雜環境中的輕裝甲目標和爆炸物。

運20運輸機亮相於這次反恐演練是另一亮點。其能在12小時內將中國反恐力量及裝備直送巴基斯坦。

