我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

劍指美國？王毅表態中國挺委內瑞拉 反對單邊霸凌

記者廖士鋒／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國外長王毅17日應約與委內瑞拉外長通話，針對美委爭議有所表態。圖為王毅（右）2024年6月在北京與希爾（左）會談。（取材自中國外交部官網）
中國外長王毅17日應約與委內瑞拉外長通話，針對美委爭議有所表態。圖為王毅（右）2024年6月在北京與希爾（左）會談。（取材自中國外交部官網）

美國與委內瑞拉局勢一觸即發之際，中共政治局委員兼外長王毅應約與委內瑞拉外長希爾通電話，王毅強調，中國和委內瑞拉是戰略夥伴，相互信任、相互支持是中委關係的傳統。「中方反對一切單邊霸凌行徑，支持各國捍衛自身主權和民族尊嚴」。

據中國外交部官網，王毅17日應約與委內瑞拉外長希爾通電話，希爾通報了當前委內瑞拉國內形勢，強調委內瑞拉政府和人民將堅定捍衛國家的主權和獨立，堅定維護自身的合法權利，不會接受任何強權霸凌的威脅。

王毅則表示，中國和委內瑞拉是戰略夥伴，相互信任、相互支持是中委關係的傳統。「中方反對一切單邊霸凌行徑，支持各國捍衛自身主權和民族尊嚴」。委內瑞拉有權利自主發展同其他國家的互利合作，相信國際社會理解和支持委內瑞拉維護自身正當權益的立場。

此前，美軍在委內瑞拉附近海域扣押一艘運輸委內瑞拉石油的油輪。美國財政部還宣佈對包括香港船旗在內的6艘油輪實施制裁。中國外交部發言人郭嘉昆曾在12日指出，「郭嘉昆：中方堅決反對缺乏國際法依據、未經聯合國安理會授權的非法單邊制裁和『長臂管轄』，反對濫施制裁」。

公開資料顯示，今年5月希爾曾經訪問中國出席中拉論壇第四屆部長級會議，當時他與王毅會見時，王毅表示雙方領導人在莫斯科舉行了富有成果的會晤，為下階段兩國關係發展指明了方向。「中方堅定支持地區國家團結自強，願同委內瑞拉等拉美國家一道，反對霸道霸凌，維護國際正義」。去年6月希爾也訪問中國4日並與王毅舉行會談。

委內瑞拉 王毅 石油

上一則

中嚴控關鍵礦物出口 走私最重判14年

下一則

中巴反恐軍演 全球最小導彈亮相 可擊穿80毫米裝甲

延伸閱讀

檯面下動作頻頻？傳中召多國大使選邊站 要求批評高市「台灣有事」說

檯面下動作頻頻？傳中召多國大使選邊站 要求批評高市「台灣有事」說
王毅：日本曾以「存亡危機事態」為幌子發動侵略 絕不能重演

王毅：日本曾以「存亡危機事態」為幌子發動侵略 絕不能重演
沙烏地王儲會見王毅：堅持一中原則、反對外部勢力干涉

沙烏地王儲會見王毅：堅持一中原則、反對外部勢力干涉
王毅訪阿拉伯聯合大公國 喊深化油氣合作

王毅訪阿拉伯聯合大公國 喊深化油氣合作

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」