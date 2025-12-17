彭博刊文回顧關稅戰：美國需放棄「戰勝中國」的想法

我的頻道

中國新聞組／北京17日電
今年8月在北京舉行的2025世界機器人大會展館內，觀眾在宇樹機器人展台觀看機器人拳擊展示。新華社資料照片
今年8月在北京舉行的2025世界機器人大會展館內，觀眾在宇樹機器人展台觀看機器人拳擊展示。新華社資料照片

美媒「彭博」16日刊文「Give Up On 'Winning' Against China」(放棄戰勝中國的想法)回顧中美貿易紛爭，稱在美國總統川普挑起的關稅戰中，中國經濟展現出強大的韌性，不僅頂住了關稅壓力，還反過來迫使美國作出退讓。文章寫道，美國人現在需要接受一個事實：美國已無法贏過中國、美國最大的競爭對手只會變得更強。

觀察者網引述彭博文章，稱在近些年的中美競爭之中，中國在稀土、清潔能源、電動汽車、機器人等多個領域占據領先地位，在人工智能（AI）、量子計算等領域也快速趕上。

文章首先回顧了川普上台後挑起的關稅戰。今年4月，針對美國的對華關稅政策，中國對美國實施了多項反制措施。川普政府最開始信心滿滿，認為中國不過是在虛張聲勢，美國財政部長貝森特當時宣稱中國處於劣勢，「他們的手牌只有一對2」。

但事實最終證明，川普政府才是虛張聲勢的一方。

文章說，中美10月在馬來西亞舉行經貿磋商，美方同意取消10%「芬太尼」關稅，24%對等關稅繼續暫停一年。雖然白宮宣稱相關協議是重大勝利，但實際上只是讓局勢回到了關稅戰之前的狀況。美國還作出重大讓步，撤銷了擴大出口管制名單的決定。

中國不僅頂住了川普政府的衝擊，還清晰地展現了自身的優勢。亞洲協會政策研究所研究員李其表示：「中國不再只是一個快速跟隨者，而是展現出截然不同——也許更加可行的發展模式。」

文章指出，美國一些政客和分析人士長期鼓吹「中國崩潰論」，但這種觀點已經被現實打臉。

中國在貿易談判中表現出對美國的巨大影響力，這部分得益於中國在稀土供應鏈中的主導地位。稀土礦物是電動汽車、衛星、航空和電子設備等產業的重要原材料，中國則掌控著全球絕大部分稀土開採和加工產能。另外，美國也在近700種藥品的原料上依賴中國，這對美國來說極為敏感。

文章直言，中國在眾多領域表現出色，在貿易爭端中展現出讓美國退讓的實力。「那些想看到中國受挫的人必須接受一個事實，中國仍然是美國強大的競爭對手，並決心擴大其具備的顯著優勢，包括在電動汽車、清潔能源和機器人技術等塑造未來的關鍵領域。」

亞運金牌控拒給領導15萬獎金遭打壓 還被迫交退役材料

稱日均100元… 旅居養老爆雷 老人們困酒店 棺材本打水漂

國防計畫屢超支延宕 傳川普擬出手限制業者股票回購、發股利

川普下令封鎖委內瑞拉受制裁油輪 油價反彈轉漲

川普再掐委內瑞拉經濟命脈 分析：馬杜洛政權撐不了幾天

川普回鍋白宮 已簽了221道行政命令 超過首任總和

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

