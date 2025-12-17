彭博刊文回顧關稅戰：美國需放棄「戰勝中國」的想法

今年8月在北京舉行的2025世界機器人大會展館內，觀眾在宇樹機器人展台觀看機器人拳擊展示。新華社資料照片

美媒「彭博」16日刊文「Give Up On 'Winning' Against China」(放棄戰勝中國的想法)回顧中美貿易紛爭，稱在美國總統川普 挑起的關稅 戰中，中國經濟展現出強大的韌性，不僅頂住了關稅壓力，還反過來迫使美國作出退讓。文章寫道，美國人現在需要接受一個事實：美國已無法贏過中國、美國最大的競爭對手只會變得更強。

觀察者網引述彭博文章，稱在近些年的中美競爭之中，中國在稀土 、清潔能源、電動汽車、機器人等多個領域占據領先地位，在人工智能（AI）、量子計算等領域也快速趕上。

文章首先回顧了川普上台後挑起的關稅戰。今年4月，針對美國的對華關稅政策，中國對美國實施了多項反制措施。川普政府最開始信心滿滿，認為中國不過是在虛張聲勢，美國財政部長貝森特當時宣稱中國處於劣勢，「他們的手牌只有一對2」。

但事實最終證明，川普政府才是虛張聲勢的一方。

文章說，中美10月在馬來西亞舉行經貿磋商，美方同意取消10%「芬太尼」關稅，24%對等關稅繼續暫停一年。雖然白宮宣稱相關協議是重大勝利，但實際上只是讓局勢回到了關稅戰之前的狀況。美國還作出重大讓步，撤銷了擴大出口管制名單的決定。

中國不僅頂住了川普政府的衝擊，還清晰地展現了自身的優勢。亞洲協會政策研究所研究員李其表示：「中國不再只是一個快速跟隨者，而是展現出截然不同——也許更加可行的發展模式。」

文章指出，美國一些政客和分析人士長期鼓吹「中國崩潰論」，但這種觀點已經被現實打臉。

中國在貿易談判中表現出對美國的巨大影響力，這部分得益於中國在稀土供應鏈中的主導地位。稀土礦物是電動汽車、衛星、航空和電子設備等產業的重要原材料，中國則掌控著全球絕大部分稀土開採和加工產能。另外，美國也在近700種藥品的原料上依賴中國，這對美國來說極為敏感。

文章直言，中國在眾多領域表現出色，在貿易爭端中展現出讓美國退讓的實力。「那些想看到中國受挫的人必須接受一個事實，中國仍然是美國強大的競爭對手，並決心擴大其具備的顯著優勢，包括在電動汽車、清潔能源和機器人技術等塑造未來的關鍵領域。」