特供版AI晶片獲准出口 蘇姿丰北京固樁 訪聯想總部

記者陳湘瑾／綜合報導
超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰。（美聯社）

美國政府甫批准超微半導體（AMD）向中國出口「特供版」AI晶片MI308，第一財經報導，AMD執行長蘇姿丰16日率高管團隊造訪聯想集團位於北京的全球總部，市場分析，此行旨在鞏固關鍵合作夥伴，搶攻中國龐大的AI算力市場。在聯想集團多位高管陪同下，AMD一行參觀了包括人形機器人在內的多項聯想最新產品與技術成果。

智通財經報導，蘇姿丰與聯想集團之間的互動並非首次。2025年3月，蘇姿豐到訪中國，抵達後造訪的第一家企業正是聯想集團。隨後，雙方宣布將在AI PC領域展開多項合作，並進一步加深在AI服務器方面的協同。

AMD與聯想集團共同服務微軟、Meta、甲骨文在內的多家全球頭部雲計算與AI集群客戶。

聯想集團此前披露的資訊顯示，其將於2026年1月6日在拉斯維加斯舉辦聯想科技創新大會，屆時將集中發布在AI領域的最新產品、服務方案以及混合式AI戰略的階段性落地成果。衆多參會企業家就包括輝達執行長黃仁勳與AMD董事會主席兼執行長蘇姿丰。

蘇姿丰上周表示，超微的一部分的MI 308晶片已經取得能夠出口到中國的許可，而且準備好在出貨時支付給美國政府15%的稅費。

另外，據中國駐美國大使館消息，中駐美大使謝鋒甫於11日會見蘇姿丰。雙方就AMD在中國的經營情況、中美經貿合作等議題交換了意見。

