上海往返日本佐賀、富山航班 明年部分停運

中國新聞組／北京17日電
中日航班繼續受兩國關係影響，最新消息顯示，日本佐賀、富山分別來往上海的航線部分航班停運。隨著中日氣氛緊繃，中韓關係倒是有進一步增長。南韓4大娛樂經紀公司近來相繼接獲徵詢，內容涉及明年1月在中國舉辦K-POP演唱會。中國自2016年後頒「限韓令」是否有望鬆綁，引發各方關注。

香港明報報導，日本佐賀縣16日表示，中國春秋航空公司營運的每周2個往返「佐賀-上海」定期航班，在本月22日至冬航季結束的明年3月28日期間將停運。「佐賀-上海」航班2012年成為定期航班，此前每周4個往返航班，本月1日減至每周2個往返航班。佐賀縣前日收到春秋航空公司最新停運通知，對方未說明明確的理由。

日本富山縣也於前日表示，接到中國東方航空公司的通知，目前運行的「富山-上海」定期航班明年1月3日至冬季航班時刻表結束的3月28日，將取消共37個往返航班。

日本共同社指出，此舉可能是受到中國政府提醒民眾避免赴日的影響。

日本與中國之間共有172條定期航線，在中國政府11月發布赴日旅遊風險提示後，中國各大航空公司已削減72條航線。除航班數量減少外，機票價格也受到了此次風險提示的連帶影響。

中央社引述韓聯社報導，中國2016年因南韓允許美國部署終端高空防衛系統而發布「限韓令」逾9年後，南韓4大娛樂經紀公司HYBE、SM娛樂、JYP娛樂、YG娛樂近來接獲徵詢，內容涉及明年1月在中國舉辦K-POP演唱會。

JYP娛樂表示，這一徵詢「並沒有確定的邀約」，只是收到「有關1月日程方面的詢問」。而HYBE、SM娛樂、YG娛樂也接到了類似徵詢。

南韓2016年允許美國部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反飛彈系統）後，中國大舉抵制韓國商品及娛樂，其中即包括停止引入南韓電影、韓劇及K-POP演唱會的「限韓令」，此後K-POP現場大型演出長期在中國缺席。

不過，政府相關人士對此表示，關於在中國舉辦K-POP演唱會的事宜，目前尚無任何定論

