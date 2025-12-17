我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

中國對歐盟放行稀土 對豬肉課19.8%反傾銷稅

記者陳宥菘／綜合報導
中國商務部公告，今天起對歐盟豬肉及豬副產品徵收最高19.8%的反傾銷稅，為期五年。（美聯社）
中國商務部公告，今天起對歐盟豬肉及豬副產品徵收最高19.8%的反傾銷稅，為期五年。（美聯社）

中國商務部16日公告，針對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品的反傾銷調查，最終認定存在傾銷，決定自17日起對相關產品徵收最高19.8%的反傾銷稅，為期5年。中國對豬肉的反傾銷立案調查被認為是對電動汽車被加徵關稅的反制措施之一。但歐盟15日也指出，中國已開始發放有效期更長的稀土許可證，允許歐洲公司獲取關鍵礦產。

中國商務部昨發布「商務部公告2025年第80號」，公布對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品反傾銷調查的最終裁定。公告表示，歷經9月5日初步裁定，認定存在傾銷後，調查機關現作出最終裁定，認定原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品存在傾銷，使中國國內產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係。

根據「反傾銷條例」第38條規定，商務部向國務院關稅稅則委員會提出徵收反傾銷稅的建議，國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自17日起對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品徵收反傾銷稅。

公告指出，抽樣的9家公司面臨4.9%至19.8%不等的稅率，其中西班牙最大豬肉出口商利特拉（Litera Meat）被徵收最低的4.9%。其他配合調查的公司統一面對9.8%稅率；其他歐盟公司則被徵收19.8%的稅率。

與初步裁定相比，稅率明顯降低許多。當時抽樣的8家公司，面臨15.6%至32.7%的保證金，配合調查的多家歐盟肉品公司一律被徵收20%的保證金，其他歐盟公司則被徵收最高的62.4%保證金。

公告表示，此次徵收反傾銷稅的實施期限自今年12月17日起，為期5年。另外，今年9月10日至12月16日有關進口經營者依初裁公告向中國海關提供的保證金，若超出反傾銷稅的部分，以及由此多徵的進口增值稅部分，海關予以退還，少徵部分則不再徵收。

觀察者網報導，歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇15日在接受彭博採訪時表示，中國已開始發放有效期更長的稀土許可證，允許歐洲公司獲取對清潔技術、汽車製造和國防承包商等行業至關重要的關鍵礦產資源。 

「我們從業內人士那裡得到初步報告，他們正獲得這些通用許可證，但我們需要更詳細的信息來評估整個流程。」 歐盟官員們認為，有效期為一年的許可證將有助於緩解申請過程中遇到的瓶頸問題。

歐盟 商務部 關稅

上一則

4800萬拍下法拍房 才知曾有人跳樓…廣東高院裁定退款

下一則

早成「老賴」… 前國腳戴琳被爆欠救命錢 致球迷離世

延伸閱讀

中國宣布對歐盟豬肉徵收反傾銷稅 期限達5年

中國宣布對歐盟豬肉徵收反傾銷稅 期限達5年
歐盟低頭了「燃油車禁令」或推遲5年實施

歐盟低頭了「燃油車禁令」或推遲5年實施
黎智英遭定罪 歐盟：象徵香港民主自由遭侵蝕

黎智英遭定罪 歐盟：象徵香港民主自由遭侵蝕
川普不留情面砲轟歐盟 歐盟為了這個國家不敢反擊

川普不留情面砲轟歐盟 歐盟為了這個國家不敢反擊

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19

超人氣

更多 >
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友