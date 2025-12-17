中國對歐盟放行稀土 對豬肉課19.8%反傾銷稅

中國商務部公告，今天起對歐盟豬肉及豬副產品徵收最高19.8%的反傾銷稅，為期五年。（美聯社）

中國商務部 16日公告，針對原產於歐盟 的進口相關豬肉及豬副產品的反傾銷調查，最終認定存在傾銷，決定自17日起對相關產品徵收最高19.8%的反傾銷稅，為期5年。中國對豬肉的反傾銷立案調查被認為是對電動汽車被加徵關稅 的反制措施之一。但歐盟15日也指出，中國已開始發放有效期更長的稀土許可證，允許歐洲公司獲取關鍵礦產。

中國商務部昨發布「商務部公告2025年第80號」，公布對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品反傾銷調查的最終裁定。公告表示，歷經9月5日初步裁定，認定存在傾銷後，調查機關現作出最終裁定，認定原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品存在傾銷，使中國國內產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係。

根據「反傾銷條例」第38條規定，商務部向國務院關稅稅則委員會提出徵收反傾銷稅的建議，國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自17日起對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品徵收反傾銷稅。

公告指出，抽樣的9家公司面臨4.9%至19.8%不等的稅率，其中西班牙最大豬肉出口商利特拉（Litera Meat）被徵收最低的4.9%。其他配合調查的公司統一面對9.8%稅率；其他歐盟公司則被徵收19.8%的稅率。

與初步裁定相比，稅率明顯降低許多。當時抽樣的8家公司，面臨15.6%至32.7%的保證金，配合調查的多家歐盟肉品公司一律被徵收20%的保證金，其他歐盟公司則被徵收最高的62.4%保證金。

公告表示，此次徵收反傾銷稅的實施期限自今年12月17日起，為期5年。另外，今年9月10日至12月16日有關進口經營者依初裁公告向中國海關提供的保證金，若超出反傾銷稅的部分，以及由此多徵的進口增值稅部分，海關予以退還，少徵部分則不再徵收。

觀察者網報導，歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇15日在接受彭博採訪時表示，中國已開始發放有效期更長的稀土許可證，允許歐洲公司獲取對清潔技術、汽車製造和國防承包商等行業至關重要的關鍵礦產資源。

「我們從業內人士那裡得到初步報告，他們正獲得這些通用許可證，但我們需要更詳細的信息來評估整個流程。」 歐盟官員們認為，有效期為一年的許可證將有助於緩解申請過程中遇到的瓶頸問題。