快訊

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

華女老闆從未涉黃 卻被控淫媒罪 只因1疏忽

王毅：日本曾以「存亡危機事態」為幌子發動侵略 絕不能重演

記者林宸誼／即時報導
中國外長王毅13日在阿布達比會見阿聯總統中國事務特使哈勒敦。（新華社）
中國外交部長王毅16日結束訪問阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、約旦3國後，接受陸媒採訪時再次痛批日本，表明中方堅決反對日本現職領導人在台灣問題上干涉中國內政。並指出當年日本軍國主義正是以所謂「存亡危機事態」為幌子，悍然對外發動侵略戰爭，這一歷史教訓絕不能重演。

央視新聞報導，王毅提到，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，全世界所有珍視和平國家都要高度警惕軍國主義、法西斯勢力的抬頭，都要堅決阻止試圖為殖民侵略張目的言行。

王毅提到，向3國介紹台灣問題的歷史事實和法理經緯，表明中方堅決反對日本現職領導人在台灣問題上干涉中國內政。3國重申堅持一個中國原則，堅定支持中國維護國家主權和領土完整，支持中國實現國家統一。

王毅指出，有位阿拉伯朋友說得好，反對「台獨」，支持中國維護領土完整理所當然。而縱容「台獨」，將放任國際上各類分裂勢力搞亂世界。

王毅表示，相互支持彼此維護好核心利益，這是中阿友好的歷史基礎和政治底色。阿拉伯民族同中華民族一樣，都受過殖民統治壓迫，更能對中方感同身受。阿方支持中國在台灣問題上的正當立場，也是對國際關係基本準則的維護，證明一個中國原則深入人心。

王毅12日起出訪中東的阿聯、沙國、約旦3國。此行還討論伊朗核問題政治外交解決進程，推動中東早日實現和平穩定。

王毅 日本 伊朗

