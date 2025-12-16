WiFi連不上、信用卡成廢塑膠…首批免簽遊俄中客傻眼

我的頻道

中國新聞組／北京16日電
中國公民12月起至明年9月14日可免簽證前往俄羅斯旅遊、洽商，期限30天。近日，講述文旅商業故事的「旅界」發表了一篇題為「第一批免簽去俄羅斯的中產，傻眼了」文章，引發關注，甚至一度衝上熱搜；網友吐槽，「知道俄國為什麼免簽了吧」。

這篇文章最早發表在「旅界」、由微博「Vista看天下」轉發，文中提到，在廣東做外貿生意的90後阿豪，是免簽證後第一批踏上莫斯科的中國遊客。他對俄羅斯的想像，完全建立在過去十年的全球旅行經驗上，落地、插卡、搭計程車、入住，這應該是一套標準動作。

沒想到阿豪落地想連網報平安時，提前在中國買好的漫遊包顯示已激活，信號卻始終連不上。他只好拖著行李箱走了2公里後，花大錢上黑車，到飯店後連上WiFi才知道，根本不是技術故障，而是一條針對落地外國人的隱形新規，基於安全管控，新入境俄羅斯的境外手機卡，落地後會有長達24小時「靜默期」。

據悉，這事在莫斯科華人圈早就罵翻了。

有著多年自由行經驗的北京人老陳也搭上免簽第一波，和妻子買了直飛莫斯科的機票，但訂房時，老陳傻眼了。他發現希爾頓、萬豪等連鎖酒店全都不見了，只剩昂貴的本土飯店選項，普普通通的民宿竟要五星級飯店的價格。

更讓老陳焦慮的是，微信和支付寶在俄羅斯徹底失靈，Visa和Master信用卡也成了「廢塑膠」，銀聯卡覆蓋率僅30%-50%。

老陳想轉機去摩爾曼斯克追極光，卻發現飯店和機票貴得嚇人，三星級飯店價格輕鬆突破四位數，稍微帶點星的直接2000元起跳，俄羅斯境內航班也都貴得離譜。

老陳感慨，這哪裡是去窮遊，簡直是去扶貧。俄羅斯絕對是他人生去過自由行難度最高的國家，沒有之一。

文章提到，阿豪和老陳的遭遇並非個案。在社群媒體上隨便搜一搜，就能看到海量對俄羅斯自由行不方便的吐槽：有人在捷里別爾卡的風雪中因為封路被困了三天，趕不上回國飛機，也有人因為語言不通且翻譯軟體失靈，失聲痛哭。

不光在消費上，當地旅遊設施老化與服務冷漠也讓不少人詬病。其中，索契雪場纜車因歐洲零件斷供頻繁故障，遊客支付歐洲級價格卻享受老化基建；餐廳服務員態度冰冷，多要紙巾被視為「索要國家機密」。

對此，不少網友吐槽，「知道俄國為什麼免簽了吧」、「旅遊要去富貴溫柔鄉，哪有去極北苦寒地的」、「不如寧古塔」、「挺好的，有錢人多去折騰」。

