「空中大蝙蝠」重大突破 中隱形無人機彩虹7成功首飛

黃色塗裝的彩虹7驗證機彩虹7首飛成功。(視頻截圖)

中國新一代高空高速隱形無人機 「彩虹7」近日完成首飛，象徵中國在高端隱身無人作戰裝備領域再度取得關鍵突破。彩虹7有望於明年進入量產，並逐步形成實際作戰能力，這款被稱為「空中大蝙蝠」的隱形無人機，可能重塑印太地區的空中力量平衡，對美國及其盟友的防空體系構成新挑戰。

彩虹7高空高速隱身無人機進行測試。(取材自新京報)

新京報報導，首飛當天凌晨4時，西北某機場氣溫偏低、天色未亮。由中國航天科技集團旗下航天彩虹無人機股份有限公司組成的科研與保障團隊，早在現場就位；隨著東方天際線泛起魚肚白，被牽引至跑道指定位置的「彩虹7」逐漸展現其獨特外型。

據報導，彩虹7採用大展弦比飛翼式布局，機體線條簡潔俐落，兼顧氣動效率與低可探測性（RCS）設計，不僅在外形上強調隱身，還整合多種隱身技術，降低雷達、紅外與可見光特徵。其外觀也因此被網民形容為「大蝙蝠」，成為討論焦點。

「通電正常」、「控制系統自檢通過」、「通訊鏈路暢通」…隨著一道道口令確認完成，指揮中心下達起飛指令。彩虹7發動機隨即發出低沉而穩定的轟鳴聲，無人機沿跑道平穩加速，迅速離地升空，直上高空，展開首次飛行驗證。

在約20分鐘的飛行中，彩虹7依預定程序完成爬升、巡航、轉彎等多項動作，飛行姿態平順，系統反應正常，充分驗證飛翼布局的氣動設計水準與飛行控制系統的可靠性。當無人機完成所有測試科目、平穩降落跑道並停止滑行後，指揮中心內外短暫沉寂，隨即爆發出熱烈掌聲，宣告首飛任務圓滿成功。

研製單位指出，彩虹7定位為高端信息保障與作戰支援平台，具備長航時、高隱身與多任務載荷能力，可在高對抗、高風險環境中執行持續偵察監視、預警探測與滲透懾壓任務，並可為遠程精準打擊武器提供關鍵目標指示與引導。

公開資料顯示，彩虹7翼展約27.3米，升限可達1.6萬米，最大航程約1萬公里，具備在廣闊空域長時間執行任務的能力。此次首飛成功後，研製團隊將進入更為嚴格的飛行性能包線擴展測試階段，並同步展開各型任務載荷的功能與性能驗證，為未來實戰部署奠定基礎。