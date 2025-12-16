我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

SapceX準備IPO 馬斯克淨資產突破6千億美元「史上首見」

「空中大蝙蝠」重大突破 中隱形無人機彩虹7成功首飛

中國新聞組╱北京16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃色塗裝的彩虹7驗證機彩虹7首飛成功。(視頻截圖)
黃色塗裝的彩虹7驗證機彩虹7首飛成功。(視頻截圖)

中國新一代高空高速隱形無人機「彩虹7」近日完成首飛，象徵中國在高端隱身無人作戰裝備領域再度取得關鍵突破。彩虹7有望於明年進入量產，並逐步形成實際作戰能力，這款被稱為「空中大蝙蝠」的隱形無人機，可能重塑印太地區的空中力量平衡，對美國及其盟友的防空體系構成新挑戰。

彩虹7高空高速隱身無人機進行測試。(取材自新京報)
彩虹7高空高速隱身無人機進行測試。(取材自新京報)

新京報報導，首飛當天凌晨4時，西北某機場氣溫偏低、天色未亮。由中國航天科技集團旗下航天彩虹無人機股份有限公司組成的科研與保障團隊，早在現場就位；隨著東方天際線泛起魚肚白，被牽引至跑道指定位置的「彩虹7」逐漸展現其獨特外型。

據報導，彩虹7採用大展弦比飛翼式布局，機體線條簡潔俐落，兼顧氣動效率與低可探測性（RCS）設計，不僅在外形上強調隱身，還整合多種隱身技術，降低雷達、紅外與可見光特徵。其外觀也因此被網民形容為「大蝙蝠」，成為討論焦點。

「通電正常」、「控制系統自檢通過」、「通訊鏈路暢通」…隨著一道道口令確認完成，指揮中心下達起飛指令。彩虹7發動機隨即發出低沉而穩定的轟鳴聲，無人機沿跑道平穩加速，迅速離地升空，直上高空，展開首次飛行驗證。

在約20分鐘的飛行中，彩虹7依預定程序完成爬升、巡航、轉彎等多項動作，飛行姿態平順，系統反應正常，充分驗證飛翼布局的氣動設計水準與飛行控制系統的可靠性。當無人機完成所有測試科目、平穩降落跑道並停止滑行後，指揮中心內外短暫沉寂，隨即爆發出熱烈掌聲，宣告首飛任務圓滿成功。

研製單位指出，彩虹7定位為高端信息保障與作戰支援平台，具備長航時、高隱身與多任務載荷能力，可在高對抗、高風險環境中執行持續偵察監視、預警探測與滲透懾壓任務，並可為遠程精準打擊武器提供關鍵目標指示與引導。

公開資料顯示，彩虹7翼展約27.3米，升限可達1.6萬米，最大航程約1萬公里，具備在廣闊空域長時間執行任務的能力。此次首飛成功後，研製團隊將進入更為嚴格的飛行性能包線擴展測試階段，並同步展開各型任務載荷的功能與性能驗證，為未來實戰部署奠定基礎。

值得注意的是，隨著航母搭載無人機成為全球海空作戰新趨勢，中國首艘採用電磁彈射的航母福建艦已於日前服役。外界普遍認為，若彩虹7未來納入艦載體系，將可顯著擴大艦隊防空感知範圍與戰場態勢掌握能力，進一步提升整體作戰效能。

彩虹-7高空高速隱身無人機。(取材自新京報)
彩虹-7高空高速隱身無人機。(取材自新京報)
黃色塗裝的彩虹7驗證機在跑道準備起飛。該機翼展27.3米，猶如一隻黃色「大蝙蝠」...
黃色塗裝的彩虹7驗證機在跑道準備起飛。該機翼展27.3米，猶如一隻黃色「大蝙蝠」，這種飛翼布局具良好氣動與隱形性能。(視頻截圖)

無人機

上一則

WiFi連不上、信用卡成廢塑膠…首批免簽遊俄中客傻眼

下一則

僅距200米 中美衛星驚險擦肩過 SpaceX高管、中企互懟

延伸閱讀

德國提10點與烏克蘭軍事合作計畫 擬共同研製無人機

德國提10點與烏克蘭軍事合作計畫 擬共同研製無人機
中製「空中幽靈」重大突破 隱形無人機彩虹-7成功首飛

中製「空中幽靈」重大突破 隱形無人機彩虹-7成功首飛
新聞評論／賴政府推動軍購 仰賴美國施壓藍白？

新聞評論／賴政府推動軍購 仰賴美國施壓藍白？
為取1物…青海3男用無人機 5天獵殺9隻保護動物馬麝

為取1物…青海3男用無人機 5天獵殺9隻保護動物馬麝

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38

超人氣

更多 >
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖
6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條

6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條