上野動物園曉曉、蕾蕾提前下月還中國 日熊貓「歸零」

日本上野動物園的貓熊「曉曉」及「蕾蕾」將於明年1月下旬歸還給中國，日本將面臨半世紀以來第一次全國沒有貓熊的情況。(歐新社)

隨著中日關係惡化，原定明年2月20日才要返中的日本 上野動物園的大貓熊「曉曉」及「蕾蕾」，將於明年1月下旬提前歸還給中國，日本將面臨半世紀以來第一次全國沒有貓熊的情況。官房長官木原稔15日回應，「祝福牠們在中國也能健康地生活」。

木原說，貓熊深受日本國民喜愛，這次即將返還的兩頭貓熊長年來受到許多人的疼愛，期待牠們在中國健康生活下去。表示過去透過貓熊的交流，有助改善日中兩國的國民情感，也期待這類交流能夠持續下去。

另一名記者詢問，日本對貓熊繁殖研究方面有重大貢獻，未來是否會向中方爭取新的貓熊借展？木原表示，已接獲多個地方政府以及動物園提出租借貓熊的期望，政府基於這些訴求，期待持續透過貓熊推動相關交流。

據悉，「曉曉」和「蕾蕾」出生於2021年6月23日，是旅日大熊貓 「力力」與「真真」所生，名字寓意「黎明來臨，迎接美好未來」。此前，牠們姊姊姊「香香」已於2023年返華，父母「力力」和「真真」也於去年結束租借期回中國。

今年6月，和歌山縣「冒險世界」四隻大熊貓亦已歸還，使「曉曉」、「蕾蕾」成為日本僅存大熊貓。

據估算，「曉曉」和「蕾蕾」每年為上野地區帶來逾300億日圓(約1952萬美元)收入。遼寧大學日本研究中心客座教授陳洋指出，自1972年中日邦交正常化以來，大熊貓一直是兩國友好交流的重要紐帶。若中日關係持續緊張，中方或暫停向日本租借大熊貓，日本恐長期面臨無大熊貓局面。

日本共同社報導，上野動物園附近「阿美橫商店街」的民眾昨天紛紛感嘆說「以後見不到（大熊貓）了，真是遺憾」等。考慮到日中關係急速降溫，很多人認為「或許再也租借不到」，頗為灰心。

東京葛飾區一名78歲女性表示：「一想到孩子們以後看不到那樣的熊貓，就覺得好可憐。」東京都方面已提出租借新一對大熊貓的要求，但相關人士認為目前政治環境難以成事。

中國外交部發言人郭嘉昆昨被日本記者問及，中方還會否繼續與日本進行大熊貓保護合作計畫？郭嘉昆稱「建議向中方主管部門進行詢問」。

「日本將徹底失去貓熊」相關話題近日也引起不少中國網友關注。有網友稱，「大熊貓是中國國寶，不是隨便借給我們充滿仇恨國家，大熊貓是象徵和平與友誼」，另有網友說，「是我們的熊貓，小日本完全是咎由自取」。甚至有網友表示，「這不改天去炸你們的時候怕炸到自己家熊貓嘛」。