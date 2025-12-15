中製「空中幽靈」重大突破 隱形無人機彩虹-7成功首飛

彩虹-7首飛成功。（取材自環球網）

中國新一代高空高速隱形無人機 「彩虹-7」近日完成首飛，象徵該款無人機正式進入飛行測試階段。

來源：YouTube

新京報報導，西北某機場凌晨4時，中國航天科技集團有限公司所屬航天彩虹無人機股份有限公司的科研與保障團隊，耗時多年潛心研製的重量級裝備--「彩虹-7」高空高速隱身無人機，即將在這裡迎來它的首次飛行考驗。

工作人員對彩虹-7高空高速隱身無人機進行測試。（取材自新京報）

東方天際線漸漸泛起魚肚白，被牽引至指定位置的「彩虹-7」，其獨特的大展弦比飛翼式布局、低可探測性（RCS）設計，正是它實現高隱身的「法寶」之一。它不僅採用了外形隱身，更綜合運用了多種隱身措施，可見光、紅外等多種高性能任務載荷，堪稱集尖端航空技術於一身的「空中幽靈」。

「通電正常」、「控制系統自檢通過」、「通訊鏈路暢通」……，一道道清晰而簡短的指令在略顯寒冷的空氣中傳遞。

「可以起飛！」隨著指令下達，「彩虹-7」的發動機發出低沉而有力的轟鳴，隨即在跑道上平穩加速，如一道利箭般刺破漸亮的蒼穹，輕盈離地，直衝雲霄。天空之上，「彩虹-7」按照預定航線和程序，優雅地完成了爬升、巡航、轉彎等一系列動作，充分驗證了其飛翼布局氣動設計的優越性和飛行控制系統的可靠性。長達20分鍾的飛行，對於地面團隊而言，既短暫又漫長。

「各系統工作正常！」

「飛行狀態穩定！」

「首飛任務目標圓滿達成！」

當無人機圓滿完成所有預定測試科目，平穩地降落在跑道上穩穩停住的一剎那，指揮中心內外先是一片短暫的寂靜，緊接著，爆發出雷鳴般的掌聲和歡呼聲！

「成功了！我們成功了！」

長久以來的壓力、艱辛與期盼，在這一刻化為最熾熱的情感。

彩虹-7高空高速隱身無人機。（取材自新京報）

「彩虹-7」高空高速隱身無人機的成功首飛，標誌著中國在高性能、高隱身無人機領域的研製取得又一重大里程碑。該型機定位於信息保障的關鍵航空裝備，憑藉其優異的長航時、高隱身特性和強大的多任務載荷能力，未來可在高強度對抗的高危環境下，執行持續的偵察監視、預警探測、滲透懾壓等任務，或為遠程精確打擊武器提供關鍵的目標指示與引導，有力滿足對稱性作戰體系對高端隱身無人作戰飛機的迫切需求。

據悉，此次首飛成功後，研製團隊將投入後續更加嚴格的飛行性能包線擴展測試，以及各型任務載荷的功能、性能驗證工作中，全力推動該型無人機早日形成實戰能力，為國防現代化建設增添又一柄犀利的「空中利刃」。