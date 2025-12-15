「貿戰打出中國人骨氣」習近平：對中「卡脖子」卡不住

我的頻道

記者黃雅慧、謝守真／綜合報導
習近平11日出席中經會議，會議定調明年經濟工作要堅持「內需主導」、「創新驅動」等八項重點任務。（新華社)
習近平11日出席中經會議，會議定調明年經濟工作要堅持「內需主導」、「創新驅動」等八項重點任務。（新華社)

中國中央機關報人民日報昨日刊出中國國家主席習近平日前在中央經濟工作會議（中經會）部分談話內容，他談及「十四五」時期時稱，科技創新令人刮目相看，「實踐證明，對我們『卡脖子』是卡不住的」；並稱在關稅戰、貿易戰中，中國向世界展示了從容自信。針對十五五規畫，習近平指，有些規畫項目可提前開工，但必須以防止無效投資為前提，並特別將「能源強國」列為明年經濟工作重點。專家指出，中國政策層面明確堅持風、光、水、核等多能並舉，氫能、核電被視作需要前瞻布局的未來能源技術。

習近平在中央經濟工作會議提及，「這些年我多次強調因地制宜的問題」，深刻解析做好經濟工作的這一方法論。「黨中央關於明年經濟工作的思路、任務、政策，是經過充分論證、反覆研究提出的。定了就要落實」；「落實中需要結合實際、因地制宜。」包括新質生產力、生態環保、農村改廁都要因地制宜。

針對十五五規畫，習近平指，有些項目準備好可提前開工建設，但必須以防止無效投資為前提，嚴防建成即荒廢、投資即流產的問題。

而在此前四中全會提出的「十五五」規畫的建議中，「能源強國」首次被寫入五年規畫，明確要求加快建設新型能源體系，持續提高新能源供給比重，推進化石能源安全可靠有序替代，著力構建新型電力系統，並堅持風、光、水、核等多能並舉。

中央財辦分管日常工作的副主任韓文秀稱，明年將是從能耗雙控全面轉向碳排放雙控的第一年，相關政策將同步推進。具體技術路徑上，國家能源局日前發表署名文章提出，需加快能源綠色低碳轉型，建設韌性能源供應鏈，並加快能源科技自立自強。

相關措施還包括積極、安全、有序發展核電，推動非化石能源消費比重提升，同時前瞻布局氫能及可控核融合等未來能源產業。實際上，目前已有超過十個省市在其「十五五」規畫建議中同步布局氫能與核能，顯示前述兩項已成關鍵棋子。

國金證券稱，相較「十四五」，氫能在「十五五」期間政策迫切性與基礎設施完備度均明顯提升，氫、氨、醇作為非電領域脫碳的重要能源載體，產業鏈迎來發展機會。興業證券亦指，「十五五」期間氫能規模化路徑更為清晰，相關產業將加速推進。

在中國，核電發展被定位為能源結構優化和實現雙碳目標的關鍵領域。近年來，中國在核電方面核准規模持續擴大。截至2025年，中國在運核電機組達59台，總裝機容量6248萬千瓦；核准在建機組53台，裝機容量6293萬千瓦，總裝機規模突破1.25億千瓦，保持全球第一。

