我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「當哈利遇上莎莉」名導羅伯雷納與妻陳屍家中 疑遭利器刺殺

經濟成效變期中選舉選票 川普開始沒信心 共和黨憂失眾院控制權

海歸熊貓香香最圈粉 日本人組團飛四川「探親」

記者雷光涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本學者推算熊貓曉曉及蕾蕾一年帶動308億日圓的商機。（歐新社）
日本學者推算熊貓曉曉及蕾蕾一年帶動308億日圓的商機。（歐新社）

日本僅存一對熊貓、曉曉及蕾蕾返還中國的日子逼近。專家指出，1972年日本獲贈第一對熊貓，日本人曾以珍奇異獸待之，直到2011年311大地震那年抵達日本的力力及真真，日本人對熊貓的感情有了變化，將牠們視為療癒般地存在。2年後在日本出生的香香更培養出忠實粉絲，被送回中國以後，日本人還組團去中國看「海歸熊貓」。

從中國去的熊貓不管在日本哪個動物園，都是人氣之王。1972年10月康康、蘭蘭贈與日本，上野動物園連日隊伍達2公里，警察廳必須出動機動隊來維持秩序。1980年代上野迎來歡歡及飛飛，牠們生下了童童，是在日本國內繁殖成功的首例、誕生的第二頭。

日本媒體追蹤童童的誕生及成長，熊貓的人氣再次飆升。此後在日本國內有新的熊貓寶寶出生，就會掀起一波熱潮。和歌山縣「冒險世界」在1994年借來兩頭熊貓，於2001年首次成功自然繁殖，雄性的永明成為16頭熊貓的爸。

朝日新聞報導，上野動物園前園長、前為日本熊貓保護協會會長土居利光指出，1972年初代抵達日本的熊貓，人們還將牠們祝為珍奇異獸，2011年到日本的力力及真真改變了這樣的氛圍。

土居說，牠們赴日之前，上野動物園已有3年沒有熊貓，同年3月日本發生311大地震，日本人到動物園看熊貓是在尋求一種慰藉。不過力力與真真也是最後一對赴日的熊貓。

2017年香香誕生，在社群的推波助瀾之下，熊貓開始得到偶像般的寵愛。學者推估香香一年帶來267億日圓的經濟效益。2021年6月力力、真真再產下龍鳳胎，牠們的魅力更是驚人。在對外公開亮相之前，周邊商品已經賣到翻，玩偶、桌曆、別針、鑰匙圈等都大賣，也有屬於曉曉及蕾蕾的扭蛋機，推算一年帶動308億日圓的商機。

2022年初，曉曉、蕾蕾首次面對人群，參觀門票的中籤率不到千分之3，比香香的千分之7更瘋狂。

香香在2023年被送回中國，日本熊貓粉現在也追到四川省。日本經濟新聞報導，參與熊貓團的二木繁美說，在香香住的地方，感覺像到了上野，身邊都是講日文的人。看起來香香過得很好，安心不少。6月在東京也為滿8歲的香香舉行慶生會，參加以中高齡女性居多，有200人左右。

今年日本代表漢字為「熊」，投票理由除了熊害以外，不少日本人是為熊貓的離開感傷，選了這個字。

日本 地震 投票

上一則

黎智英涉國安法 串謀勾結外國勢力、煽動罪名等3項罪成

延伸閱讀

曉曉、蕾蕾明年初送回中國 日本面臨50多年來首次沒有貓熊

曉曉、蕾蕾明年初送回中國 日本面臨50多年來首次沒有貓熊
日本最新民調：69％支持女性天皇

日本最新民調：69％支持女性天皇
美「國家安全戰略」與日本不同調 外務省官員擔憂

美「國家安全戰略」與日本不同調 外務省官員擔憂
兩國關係不睦／中資郵輪退出日航線 目的地轉向南韓

兩國關係不睦／中資郵輪退出日航線 目的地轉向南韓

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30

超人氣

更多 >
華女嫁有房白男 最後一場空…因為丈夫遺囑沒她的名字

華女嫁有房白男 最後一場空…因為丈夫遺囑沒她的名字
紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門
中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準
「古裝第一美人」何晴病逝 前夫是「人民的名義」許亞軍

「古裝第一美人」何晴病逝 前夫是「人民的名義」許亞軍
美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤