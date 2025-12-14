南京大屠殺倖存者「傷疤忘不掉」 慰安婦用餘生等道歉

12月13日是南京大屠殺死難者國家公祭日，圖為當晚「燭光祭·國際和平集會」的「燭光築橋·和平傳遞」環節，現代女孩與屏幕裡的1937年女孩展開跨時空對話。 （中新社）

12月13日是南京大屠殺死難者國家公祭日，中共中央、國務院 昨在南京舉行國家公祭儀式，悼念88年前慘遭侵華日軍屠戮的30萬同胞。據統計，南京大屠殺在世倖存者目前僅24人，有倖存者參與公祭儀式時仍含淚痛批「那個傷疤永遠忘不掉」。受日軍摧殘的中國慰安婦也僅存7人在世，她們用餘生不僅等不到日本 政府道歉，等到的還是日本教科書幾乎刪光慰安婦內容。日本駐華使館則發郵件，提醒在此氛圍下，日在華公民務必加強安全防範。

據文匯報報導，國家公祭儀式在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館集會廣場舉行，廣場中央國旗下半旗，上午10時，淒厲的防空警報響徹南京上空，全體約8000名人員向南京大屠殺30萬死難同胞默哀。南京街頭的機動車也停駛鳴笛，行人紛紛停下腳步，佇立默哀。

目前登記在冊在世的南京大屠殺倖存者僅存24位。昨天唯一參加國家公祭儀式的倖存者是年逾九旬的劉民生。88年過去，劉民生的小腿上仍留有一道明顯傷疤，「那個傷疤是永遠忘不掉的，這是1937年日本人給我們帶來的傷害」。多位死難者後代也表示，希望全世界都知道南京大屠殺的歷史事實，只有正視歷史才會珍惜和平。

另據中國新聞網，受日軍摧殘的中國籍慰安婦，是那段慘痛歷史的證言，多年來用餘生等待日本政府道歉。

上海師範大學「慰安婦」問題研究中心經30餘年調查，確認中國受害者總計418人（含台灣地區59人），其中大陸倖存者359人，她們多數因日軍暴行喪失生育能力，部分依賴低保生活，不少人因此終身殘疾或不孕，心理創傷伴隨終生，截至2025年8月，中國大陸登記在冊的日軍「慰安婦」制度受害倖存者僅剩7人，仍在等日本政府一句真誠的道歉。

據央視報導，日本資深媒體人乘松聰子表示：「日本犯下的是無論如何不能被原諒的罪行，首相高市早苗 卻連侵略戰爭都不承認，我認為她本來就是不該擔任首相的人」。乘松聰子並稱，日本學校不教這些內容，教科書中的相關記述也在不斷減少，「比如日軍『慰安婦』的內容，已經削減到幾乎沒有。至於南京大屠殺，還標註稱『關於被殺人數有諸多說法』『詳細歷史不明』」。

南京大屠殺相關話題昨霸榜微博熱搜，不少中國網民呼籲政府「打一場立威戰，逼迫日本政府道歉」，評論區也是一片「日本必亡」的留言。對此氛圍，法廣報導，日本駐華大使館表示，鑑於近期圍繞日中關係的相關報導，「有必要特別提高警惕」，並向在華日本公民發送郵件，呼籲外出時務必加強安全防範，儘量避免日本人之間結成團體喧鬧等容易引人注目的行為。