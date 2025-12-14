我的頻道

中國新聞組／北京14日電
日軍掠奪的南京麒麟石。（取材自現代快報）
日軍掠奪的南京麒麟石。（取材自現代快報）

央視旗下新聞媒體「玉淵譚天」稱，日本「八紘一宇」塔應當被拆除。二戰中的日本，從被侵略的國家擄掠了超370塊石頭，興建一座罪惡之塔；戰敗，日本非但沒有拆除這軍國主義的象徵，歸還這些被擄掠的石塊，反而為這座塔披上了「和平」的偽裝。

現代快報報導，電影「南京照相館」的熱映，「八紘一宇」塔再次引起了廣泛的關注。有網友說，「如果是我，在那個煉獄般的南京城裡，我能活下來嗎？我會做出怎樣的選擇？」還有不少網友氣憤於日軍從明城牆上撬下城牆磚，企圖帶回日本，用於建造「八紘一宇」塔，最終卻被視死如歸的中國守軍用這塊城牆磚反擊。

事實上，這一情節改編自真實的歷史事件，「八紘一宇」塔於1940年完工，至今仍矗立在日本宮崎縣。塔高36.7米，塔的基座使用370多塊從各國建築物上敲下來的石塊，其中有238塊來自中國，有4塊來自南京。2015年，南京民間抗日戰爭博物館館長吳先斌曾帶隊赴日「討石」，至今無果。吳先斌說：「通過『討石』，讓更多人了解『八紘一宇』塔的罪惡，它現在象徵的和平是虛假的和平。」

這座塔塔名中的「八紘」二字，最早見於中國古籍「列子·湯問」。日本軍國主義興起後，選中該詞賦予了它新的含義，讓四面八方都臣服於一方的統治之下，這裡的「一方」指的是日本天皇。

也正是因為「八紘一宇」塔罪惡的本質，2015年10月吳先斌前往日本開啟「討石」之路。他依然記得看到「八紘一宇」塔的情景，最出名的麒麟石位於塔身正面前的基座上，「麒麟」頭部已經破碎，但是其左側的一行小字卻清晰地刻有「南京」字樣。

麒麟浮雕的石材上面刻有掠奪者「南京日本居留民會」的字樣，是南京大屠殺慘案發生一年多後被掠奪到日本去的。麒麟下方，還雕刻著一朵蓮花。麒麟是中國皇家慣常使用的神獸形象，初步判斷，這塊石材來自南京明故宮

後來吳先斌就以南京市民的身分，向宮崎縣知事的全權代表森山福一遞交了「致日本宮崎縣知事的公開信」，要求日方歸還「八紘一宇」塔上的南京石材；最終日方一再搪塞不清楚歷史，拒絕還石，以要請示匯報為由，匆匆宣布散會。十年過去了，這件事還是沒有一個結果。

