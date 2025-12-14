我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

「古裝第一美人」何晴61歲病逝 前夫是「人民的名義」男星

加研調機構拆解華為麒麟晶片 曝製程N+3 但仍落後台積

記者林宸誼／綜合報導
加拿大知名半導體研調機構TechInsights拆解華為Mate 80 Pro Max智慧手機搭載的麒麟9030處理器，稱是「中國迄今最先進的國產半導體製造」，但仍落後台積電與三星的5奈米技術。（取材自華為官網）
加拿大知名半導體研調機構TechInsights拆解華為Mate 80 Pro Max智慧手機搭載的麒麟9030處理器，稱是「中國迄今最先進的國產半導體製造」，但仍落後台積電與三星的5奈米技術。（取材自華為官網）

儘管面臨美國限制，華為與中芯國際在晶片製造技術上仍取得進展。加拿大知名半導體研調機構TechInsights拆解華為Mate 80 Pro Max智慧手機搭載的麒麟9030處理器，發現該處理器，已經用上中芯國際最新的5奈米級工藝，官方稱之為「N+3」，並沒有使用極紫外曝光機（EUV），是「中國迄今最先進的國產半導體製造」，但仍落後台積電與三星的5奈米技術。

彭博報導，相比於之前的「 N+2 」7奈米級工藝，中芯國際實現了一次全新的跨越，並且顯然已經投入量產，可以滿足華為Mate 80系列等產品的大規模供貨需求。

TechInsights 還確認，中芯國際 5奈米級工藝沒有使用極紫外曝光機（EUV），而是依然使用深紫外曝光曝光機（DUV），殊為不易。

華為與中芯國際仍受到美國出口管制，無法取得先進半導體技術。美國已將這兩家企業列入實體清單，華盛頓的理由是它們與中國軍方的關聯構成國家安全威脅。

更先進的生產技術能讓晶片製造商生產更便宜、更強大的元件，但中國企業在這方面面臨障礙。半導體設備巨頭應用材料和艾司摩爾 （ASML）被禁止提供最先進設備賣給中國企業。

儘管如此，中芯國際依然面臨諸多嚴峻挑戰，尤其是受限於金屬間距的大幅縮減，良品率必然不會很高，甚至虧損生產。

華為於11月25日舉行新品發表會，除發表新一代旗艦手機Mate 80系列外，更受市場矚目的是發布新一代自研晶片麒麟9030跟9030 Pro參數細節。兩款晶片搭配最新鴻蒙6系統，華為稱性能分別較麒麟9020搭配舊系統提升35％、42％，然而唯獨晶片具體工藝製程仍沒有公開。

TechInsights一直定期發表有關華為與中芯國際的晶片研發報告。今年10月，中國將TechInsights列入「不可靠實體清單」。

華為 台積電 加拿大

上一則

人民大學899元羽絨服賣斷貨 多所高校定製品也被追捧

下一則

央視：日掠奪南京麒麟石建罪惡塔 「八紘一宇」必須拆

延伸閱讀

中國AI晶片前景一片樂觀？專家示警：別高興太早

中國AI晶片前景一片樂觀？專家示警：別高興太早
白宮AI沙皇：中國可能拒絕H200晶片

白宮AI沙皇：中國可能拒絕H200晶片
路透：中企需求強勁 Nvidia考慮增產H200晶片

路透：中企需求強勁 Nvidia考慮增產H200晶片
彭博：中5000億元挺國產晶片 規模可與美晶片撥款相提並論

彭博：中5000億元挺國產晶片 規模可與美晶片撥款相提並論

熱門新聞

法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30

超人氣

更多 >
關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父

亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父
數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌