兩國關係不睦／中資郵輪退出日航線 目的地轉向南韓

中資郵輪退出日本航線。圖為民眾觀看中國第二艘國產大型郵輪「愛達·花城號」模型。（中新社）

2026年新航季前夕，多家以中國為母港經營的郵輪 公司均對日本 航線做出調整，中資郵輪和渡輪已基本退出日本航線，以中國為母港的外資郵輪也跟進，將部分班次的日本目的地改為南韓 。

一名上海郵輪港人士表示，如果明年第一季後中日關係沒有緩和，日本航線無法恢復，以中國為母港的郵輪旅客數量也將有明顯下降，各港口城市國際郵輪中心的建設進程將被大幅拖累。

綜合財新網、界面新聞報導，中國央企郵輪經營平台華夏國際郵輪有限公司旗下的愛達郵輪11月28日率先宣布取消2025年12月底至2026年第一季度的赴日航線，原本的日本目的地全部改為南韓；中日合資企業中日國際輪渡有限公司則已暫停中日班輪客運服務，原有航線將只經營貨運業務。

中遠海運集團和中國旅遊集團合資的星旅遠洋郵輪、天津東方國際郵輪等其他中資郵輪公司也先後宣布修改日本航線；招商局集團和歐洲維京游輪合資設立的招商局維京游輪有限公司旗下「伊敦號」2026年上半年則主要在歐洲經營。這意味著所有中資郵輪均已基本退出日本航線。

以中國為母港的外資郵輪方面，地中海郵輪榮耀號11日發布2026年第1季航線變更通知，原本九條日本航線中有六條變更目的地為南韓，整個季度僅保留三個日本班次；皇家加勒比9日宣布的2026年1-4月航線，原本20條日本航線中有13條變更目的地為南韓。

有郵輪行業知情人士表示，保留一部分日本班次是讓原本購買日本航線的旅客可以改簽至這些航次。由於日本是中國郵輪旅客主要目的地，大部分旅客不會接受南韓航線，但全部退票又成本太高，改簽是一個比較平衡的應對方案。

中國母港郵輪目的地在過去數十年來高度集中於日韓市場，航程多為三至五天短途航線。日本航線是中國郵輪旅遊的最大目的地，客流占比接近一半。郵輪經營人士表示，南韓對中國遊客的吸引力小於日本，取消日本航線對郵輪公司損失巨大，為維持客流量，各大郵輪公司在開通南韓線產品後均採取加大優惠力度、升級產品等措施。