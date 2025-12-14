南海爭端又升溫 菲控中射水砲驅離船隻 傷3漁民

中國與菲律賓在南海的爭端又有升溫跡象。中國海警局與解放軍 南部戰區於12日分別在南海仙賓礁（仙賓暗沙）、黃岩島（民主礁）一帶，驅離菲方的多批船隻與多架小型飛機。但菲律賓控訴，中國海警發射水砲導致菲律賓3漁民受傷。

中國海警局發言人劉德軍12日晚間指出，菲律賓多批船隻當日打著捕魚的旗號，不顧中國海警一再勸阻警告，執意赴南沙群島仙賓礁海域滋事挑釁。中國海警對菲方船隻依法依規採取喊話警告、外逼驅離等必要管控措施。解放軍南部戰區新聞發言人田軍里12日也表示，近日菲律賓多架小型機「未經中國政府批准，非法侵入」中沙群島黃岩島領空，戰區組織海空兵力依法跟蹤監視、強力警告、堅決驅離。「正告菲方立即停止侵權挑釁」。

路透13日則援引菲律賓海岸警衛隊說法指，中國海警船在仙賓礁附近水域發射水砲，造成3名菲律賓漁民受傷，兩艘漁船遭受「重大損失」。一共有近20艘菲律賓漁船遭到中國海警水砲攻擊。菲方海岸警衛隊也表示，一艘小型中國海警船割斷了數艘菲律賓漁船的錨鏈，危害船員安全。

今年11月菲律賓已接任2026年東協輪值主席國，菲國也表示希望能在輪值主席時完成東協與中國「南海行為準則」的制定，但相關爭議不斷發生。

據中國駐菲律賓大使館 消息，6日抵達菲律賓履新的駐菲大使井泉於11日向菲律賓總統小馬可仕遞交國書，小馬可仕歡迎他履新，並說「期待同中方共同努力，管控分歧，加強合作。分歧應是菲中關係的例外，而非常態」。井泉則表示期待菲方相向而行「推動兩國關係早日重回健康穩定發展軌道」。