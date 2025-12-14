南京大屠殺公祭 解放軍用血腥語言警告日：堅決斬斷骯髒頭顱

我的頻道

記者廖士鋒／綜合報導
中共中央13日在南京舉行第12個南京大屠殺死難者國家公祭，現場五星旗降半旗並施放和平鴿。(中新社)
日本首相高市早苗涉台言論風波延燒一個多月後，中共中央與國務院13日在南京舉行第12個南京大屠殺國家公祭儀式，中共政治局委員兼中組部長石泰峰發表談話強調，任何企圖復活軍國主義，挑戰戰後國際秩序，破壞世界和平穩定的行徑，都注定要失敗。

新華社報導，公祭儀式13日在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館集會廣場舉行。五星旗下半旗，約8000名各界代表胸前佩戴白花，靜靜肅立默哀。南京市拉響防空警報，汽車停駛鳴笛，行人就地默哀。除南京外，中國各省市，包括香港、澳門以及解放軍各部隊均舉行公祭或相關紀念活動。

石泰峰說，集會「表達中國人民堅定不移走和平發展道路的崇高願望」。他指出，88年前南京30萬同胞慘遭日軍殺戮，「這一駭人聽聞的反人類罪刑不容抹煞」。他說，「落後就要挨打」是從抗戰得出的重大啟示，要同各國一道弘揚正確二戰史觀。歷史將繼續證明「任何企圖復活軍國主義、挑戰戰後國際秩序、破壞世界和平穩定行徑」都注定要失敗。

官媒人民日報刊登「鐘聲」文章，批評高市早苗上任來釋放強軍擴武訊號，「背後是蠢蠢欲動的軍國主義」，也抨擊日本抵近偵查干擾共機、右傾化等；「中央檔案館」公布一批俄羅斯轉交的蘇聯審訊日本731部隊的解密檔案。一些偵訊紀錄首次公開，受審戰犯對其違反國際公約、準備和實施細菌戰的罪行供認不諱。此檔案再次證實日本細菌戰是有組織、有預謀、自上而下成體系的國家犯罪。

另，解放軍東部戰區發布主題海報強調「時刻高舉血祭大刀、堅決斬斷骯髒頭顱」，這是繼中國駐日本大阪總領事薛劍「斬首言論」後，軍方首度公開使用相同血腥語言警告日本。

解放軍航母遼寧艦過去一周罕見駛入日本東部海域(太平洋)演訓，還發生雷達照射日機事件，據日本共同社，日本防衛省12日發布統計，遼寧艦前一周在太平洋共實施約260次艦載戰機和直升機起降訓練。遼寧艦軌跡靠近眾多日本控制的島嶼，如沖繩島、宮古島、大東諸島、沖之鳥島等。

13日是中國第12個南京大屠殺死難者國家公祭日。圖為解放軍儀仗隊列隊鎮守公祭廣場...
13日是中國第12個南京大屠殺死難者國家公祭日。圖為解放軍儀仗隊列隊鎮守公祭廣場。（新華社)

