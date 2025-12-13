南京大屠殺今天公祭 中國重申絕不許日本軍國主義復燃

侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館12月13日舉行升國旗和下半旗儀式。（新華社）

中國今在南京舉辦第12個國家公祭儀式，紀念遭侵華日軍屠戮的南京大屠殺死難者，上午10時，防空警報鳴響期間南京主城區鳴笛致哀、人員就地默哀1分鐘。多家官媒齊發聲，88年前日本 侵略者的滔天罪行永不能忘、永不敢忘，侵華日軍第731隊罪證陳列館則公布731部隊曾在中國利用氣象資料實施被稱為「雨下實驗」的細菌播撒及凍傷活體實驗視訊證言。外交部昨再發出三個「絕不允許」，表示絕不允許日本軍國主義死灰復燃。

外交部發言人郭嘉昆昨就12月13日「南京大屠殺死難者國家公祭日」表示，「絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指中國台灣地區，絕不允許日本軍國主義死灰復燃」。

今天上午10時，南京主城區防空警報鳴響，人員就地為南京大屠殺死難者默哀1分鐘，並依往例舉辦國家公祭儀式。時值日本首相高市早苗 涉台言論引發中方不滿導致中日關係緊張的背景下，這項公祭活動格外引關注。

新華社報導，侵華日軍第731隊（731部隊）罪證陳列館昨公布一段長38分鐘視訊證言，731部隊原隊員西島鶴雄揭露這支部隊曾利用氣象資料實施「雨下實驗」細菌播撒及凍傷活體實驗。西島鶴雄於1938年10月加入731部隊，為氣象班成員，其職責是透過測量風向風速等，確保達到最佳實驗效果。

所謂「雨下實驗」，即飛機超低空播撒細菌，西島鶴雄證實，在黑龍江安達市的野外實驗場，731部隊的飛機降至距地僅50米的高度，向被綁在木樁上的「馬路大」（被日軍抓來實驗的活人）播撒細菌培養液，一次實驗約30米。實驗結束後，他們被裝入密閉卡車運回部隊，連續多日記錄其發病症狀與病程數據。曾有日本軍醫因摘除口罩而感染致死，印證菌液的極高致病性。

研究認為，這項證言與731部隊原隊員金子順一1949年的醫學博士論文「關於「降雨式」撒播的基礎考察」互為佐證。

報導稱，西島鶴雄的證詞也揭露氣象班參與凍傷實驗的細節。侵華日軍為解決高寒地區作戰需要，在零下20到攝氏零下35度的環境中，強迫「馬路大」裸體5至10分鐘以觀察其變化。這與731部隊凍傷班班長吉村壽人撰寫的實驗報告相符。