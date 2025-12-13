南京大屠殺今天公祭 中國重申絕不許日本軍國主義復燃

我的頻道

中國新聞組／北京13日電
侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館12月13日舉行升國旗和下半旗儀式。（新華社）
侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館12月13日舉行升國旗和下半旗儀式。（新華社）

中國今在南京舉辦第12個國家公祭儀式，紀念遭侵華日軍屠戮的南京大屠殺死難者，上午10時，防空警報鳴響期間南京主城區鳴笛致哀、人員就地默哀1分鐘。多家官媒齊發聲，88年前日本侵略者的滔天罪行永不能忘、永不敢忘，侵華日軍第731隊罪證陳列館則公布731部隊曾在中國利用氣象資料實施被稱為「雨下實驗」的細菌播撒及凍傷活體實驗視訊證言。外交部昨再發出三個「絕不允許」，表示絕不允許日本軍國主義死灰復燃。

外交部發言人郭嘉昆昨就12月13日「南京大屠殺死難者國家公祭日」表示，「絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指中國台灣地區，絕不允許日本軍國主義死灰復燃」。

今天上午10時，南京主城區防空警報鳴響，人員就地為南京大屠殺死難者默哀1分鐘，並依往例舉辦國家公祭儀式。時值日本首相高市早苗涉台言論引發中方不滿導致中日關係緊張的背景下，這項公祭活動格外引關注。

新華社報導，侵華日軍第731隊（731部隊）罪證陳列館昨公布一段長38分鐘視訊證言，731部隊原隊員西島鶴雄揭露這支部隊曾利用氣象資料實施「雨下實驗」細菌播撒及凍傷活體實驗。西島鶴雄於1938年10月加入731部隊，為氣象班成員，其職責是透過測量風向風速等，確保達到最佳實驗效果。

所謂「雨下實驗」，即飛機超低空播撒細菌，西島鶴雄證實，在黑龍江安達市的野外實驗場，731部隊的飛機降至距地僅50米的高度，向被綁在木樁上的「馬路大」（被日軍抓來實驗的活人）播撒細菌培養液，一次實驗約30米。實驗結束後，他們被裝入密閉卡車運回部隊，連續多日記錄其發病症狀與病程數據。曾有日本軍醫因摘除口罩而感染致死，印證菌液的極高致病性。

研究認為，這項證言與731部隊原隊員金子順一1949年的醫學博士論文「關於「降雨式」撒播的基礎考察」互為佐證。

報導稱，西島鶴雄的證詞也揭露氣象班參與凍傷實驗的細節。侵華日軍為解決高寒地區作戰需要，在零下20到攝氏零下35度的環境中，強迫「馬路大」裸體5至10分鐘以觀察其變化。這與731部隊凍傷班班長吉村壽人撰寫的實驗報告相符。

據館方介紹，這份影片是由日本學者西里扶甬子在1997年錄製的，於2019年捐贈給該館，從加害者的視角，進一步還原731部隊的犯罪鏈條，再次證明侵華日軍細菌戰罪行是系統性的、非人道的，是不容置疑的歷史真相。

12月13日是南京大屠殺死難者國家公祭日；圖為遊客12日在位於北京的中國人民抗日...
12月13日是南京大屠殺死難者國家公祭日；圖為遊客12日在位於北京的中國人民抗日戰爭紀念館參觀。 （中新社）

