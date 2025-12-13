挪威跟進英國指控中網攻 北京斥污衊抹黑

我的頻道

記者黃國樑╱綜合報導
據中國駐挪威大使館微信公號消息，中國駐挪威使館新聞發言人就挪追隨英炒作所謂「中國網路攻擊」發表談話表示，近日，挪威外交部在X平台發帖，追隨英方炒作所謂「中國網路攻擊」，中方對此堅決反對。他表示，若挪方真心關注網路安全，理應明辨是非，獨立作出判斷，而非隨他國起舞，污衊抹黑中國。

近日，英國政府宣布對兩家中國公司實施制裁，理由是這兩家公司對英國及其盟友發動網路攻擊，並聲稱其行為與中國政府有關。兩家受制裁公司分別為四川安洵資訊科技及永信至誠科技集團。

英國政府稱，安洵因攻擊全球80多個政府和私企IT系統並支持他人策劃實施惡意網路活動而受到制裁。至誠科技受制裁則因控制和管理一個祕密網絡，並為他人實施網路攻擊提供技術支援。目標包括英國公共部門的IT系統。

而挪威外交部也在12月10日在X平台上發帖稱，挪威與英國一樣，對某些中國資安公司的惡意網路活動深表關切。呼籲所有聯合國會員國遵守聯合國關於國家在網路空間負責任行為的框架。

中國駐挪威使館發言人對此表示，英方蓄意誣衊中國並對中國實體進行非法單邊制裁，性質十分惡劣，中方已向英方提出嚴正交涉。

中方堅決反對並依法打擊駭客活動，堅決反對出於政治目的散播假訊息。中國是網路攻擊的最大受害者，多次遭受來自美、英等五眼聯盟和北約成員國的網路攻擊，證據確鑿。若挪方真心關注網路安全，理應明辨是非，獨立作出判斷，而非隨他國起舞，污衊抹黑中國。

他表示，網路安全是全球共同挑戰。中方敦促挪方摒棄雙重標準，停止跟風炒作，以負責任和建設性態度，與中方共同維護網路空間和平、穩定和繁榮。

