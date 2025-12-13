挪威跟進英國指控中網攻 北京斥污衊抹黑

據中國駐挪威大使館微信 公號消息，中國駐挪威使館新聞發言人就挪追隨英炒作所謂「中國網路攻擊」發表談話表示，近日，挪威外交部在X平台發帖，追隨英方炒作所謂「中國網路攻擊」，中方對此堅決反對。他表示，若挪方真心關注網路安全，理應明辨是非，獨立作出判斷，而非隨他國起舞，污衊抹黑中國。

近日，英國政府宣布對兩家中國公司實施制裁，理由是這兩家公司對英國及其盟友發動網路攻擊，並聲稱其行為與中國政府有關。兩家受制裁公司分別為四川安洵資訊科技及永信至誠科技集團。

英國政府稱，安洵因攻擊全球80多個政府和私企IT系統並支持他人策劃實施惡意網路活動而受到制裁。至誠科技受制裁則因控制和管理一個祕密網絡，並為他人實施網路攻擊提供技術支援。目標包括英國公共部門的IT系統。

而挪威外交部也在12月10日在X平台上發帖稱，挪威與英國一樣，對某些中國資安公司的惡意網路活動深表關切。呼籲所有聯合國 會員國遵守聯合國關於國家在網路空間負責任行為的框架。

中國駐挪威使館發言人對此表示，英方蓄意誣衊中國並對中國實體進行非法單邊制裁，性質十分惡劣，中方已向英方提出嚴正交涉。

中方堅決反對並依法打擊駭客活動，堅決反對出於政治目的散播假訊息。中國是網路攻擊的最大受害者，多次遭受來自美、英等五眼聯盟和北約成員國的網路攻擊，證據確鑿。若挪方真心關注網路安全，理應明辨是非，獨立作出判斷，而非隨他國起舞，污衊抹黑中國。

他表示，網路安全是全球共同挑戰。中方敦促挪方摒棄雙重標準，停止跟風炒作，以負責任和建設性態度，與中方共同維護網路空間和平、穩定和繁榮。