彭博：中5000億元挺國產晶片 規模可與美晶片撥款相提並論

記者林宸誼、編譯季晶晶╱綜合報導
雖然黃仁勳爭取到H200出口中國解禁，但在中國本土AI晶片技術的追趕下，Nvidia晶片的優勢可能很短命。(路透)
雖然黃仁勳爭取到H200出口中國解禁，但在中國本土AI晶片技術的追趕下，Nvidia晶片的優勢可能很短命。(路透)

儘管美國解禁Nvidia輝達(另稱英偉達)H200晶片對中國出口，不過中國衝刺晶片產業發展腳步並未歇，傳北京正考慮一項新的資金計畫以支持國產晶片的使用，總規模高達2000億人民幣(約285.3億美元)至5000億人民幣(約713.4億美元)的晶片行業資金支持項目。美國科技研究機構指出，隨著華為與其他本土廠商逐步拉近AI晶片的技術差距，Nvidia重返中國市場的優勢或許很短命。

彭博報導，知情人士稱，這一新項目將是在既有國家集成電路產業投資基金外的增量資金安排，上述產業投資基金目前業內通稱為「大基金」。如果支持資金規模最終能夠達到5000億元，這將是有史以來單一國家最大規模的政府晶片支持項目。哪怕人民幣2000億元的下限規模，也可以與美國晶片法案的撥款規模相提並論。

中共總書記習近平今年在中共中央政治局第20次集體學習時強調，要持續加強基礎研究，集中力量攻克高階晶片、基礎軟體等核心技術，構建自主可控、協同運行的人工智能基礎軟硬體系統。

鑑於自川普第一任期以來的三屆美國政府，皆對中國實施出口管制，北京憂心獲取美國技術的不確定性，因此過去幾年努力優先發展半導體與人工智慧（AI）。

川普近期的解禁之舉，讓Nvidia執行長黃仁勳暫時鬆一大口氣。研究機構Frost & Sullivan預估，中國AI晶片銷售額將從2026年的540億美元，大幅成長至2029年的1890億美元。金融時報引述知情人士報導，中國監管機構已釋出訊號，只要買方能合理解釋需求，將允許部分H200在中國銷售。

不過，如果期待北京態度就此緩和，黃仁勳恐怕要失望。中國官方曾因安全考量公開批評Nvidia，並對該公司啟動反壟斷調查。當前，中國正加速推動技術自主化進程，力求降低對外國技術的依賴。

路透引述消息人士報導，中國政府近期已禁止使用國家資金的資料中心採購外國AI晶片，此舉可能使價值數十億美元的訂單轉向本土製造商。這些措施已初見成效：伯恩斯坦（Bernstein）分析師Qingyuan Lin預估，到2028年，中國本土推理晶片會供過於求，國產晶片製造商的市占率將突破90%。

華為已為此制定為期三年的技術路線圖，準備在訓練用處理器領域挑戰輝達。

根據美國科技研究機構Institute for Progress分析，這家華為目前的最尖端晶片，在運算能力與記憶體頻寬方面，仍明顯落後於H200晶片。然而，華為在網路互連技術領域正取得令人矚目的進展，該技術能將數千個性能較弱的處理器連結為一個協同運作的整體，這可能逐步抵消輝達在單一晶片性能上的領先態勢。

輝達重返中國市場的優勢或許很短命。

傳中國正在考慮一項新的資金計畫，總規模高達人民幣2000億元至5000億元，以支...
傳中國正在考慮一項新的資金計畫，總規模高達人民幣2000億元至5000億元，以支持國產晶片的使用，從而實現關鍵技術自主，減少對外依賴。(歐新社)

輝達 華為 AI

全面對抗代價大…從晶片到中日爭端 紐時：北京把美國逼到牆角？

