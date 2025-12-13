全面對抗代價大…從晶片到中日爭端 紐時：北京把美國逼到牆角？

美國總統川普 近日重新開放部分高端晶片對華銷售，在中日涉台衝突上也未明顯「選邊站」，被外界解讀為中國已取得與美國競爭上的勝利，甚至稱「中國已將美國逼到牆角」。美媒引述分析稱，在對華問題上，華盛頓已意識到「難以承受長期全面對抗產生的巨大代價」，如今的優先事項已轉變為「建立與北京互利的經濟關係」，兩國關係將進入一個更穩定和可預測的階段，但也不排除川普正「韜光養晦」重組實力，在未來更好地與中國競爭。

紐約時報報導，在與美國的競爭中，中國在最近幾周取得了一系列勝利。對北京來說，華盛頓的這些立場轉變表明，川普不再那麼熱中於在意識型態、技術和外交方面與中國對抗。中國知名科技高管周鴻禕在社群媒體上表示，這表明中國不可阻擋的技術崛起已將「美國逼到牆角」。

中國官媒環球時報指出，新的白宮國家安全戰略 將更多重點放在西半球而非中國；民族主義部落格「九萬里」也得出類似結論：在對華問題上，華盛頓已經意識到「難以承受長期全面對抗產生的巨大代價」。在這種不那麼鷹派、更加務實的思維下，中國不再被美國視為必須遏制的霸權威脅，而是一個必須與之談判的重要國家。

報導引述復旦大學中美問題專家信強表示，該戰略表明川普政府終於意識到，「試圖通過打意識型態牌來改變中國既不可能，也不可行」。

美國對外關係委員會亞洲研究員戴維·薩克斯表示，白宮發布國家安全戰略時，川普顯然已經把北京會晤中國領導人習近平納入考量。他說：「我認為他可能希望在那次會晤中擁有最大的談判空間，而他可能認為更具針對性的對華措辭會限制這種空間。」

對於北京來說，從遏制到競爭的轉變相當於一次戰略勝利。這也給了習近平在該地區採取更激進行動的空間， 比如近日中方對日本涉台言論所發動的一波波文攻武嚇。不過中國分析人士認為，川普對中國採取的更務實方法預示著兩國關係將進入一個更穩定和可預測的階段。

但也有人指出，美國對中國的任何緩解壓力的舉措都只是暫時的。復旦大學社會科學高等研究院的社會科學研究員孟維瞻近日發文表示，川普政府仍在針對中國，只是不那麼公開，川普甚至可能在借鑑中國前領導人鄧小平著名的格言「韜光養晦」。通過專注於重組和重建美國的經濟和技術優勢，美國將能夠在未來更好地與中國競爭。