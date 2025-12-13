歐盟27國對中國小包裹徵稅3歐元 明年7月上路

我的頻道

中國新聞組╱北京13日電

歐盟27個成員國近日達成共識，決定自2026年7月1日起，對進口至歐盟、價值低於150歐元(約177美元)的小包裹徵收3歐元(約3.5美元)的稅款，以遏制大量廉價商品湧入歐洲市場。這項措施被外界普遍解讀為，歐盟針對中國跨境電商商品展開的新一輪防堵行動。

根據歐盟理事會說明，未來所有小包裹將至少課徵3歐元稅費；若包裹內含多件相同商品，僅需繳納一次稅金；但若為多種不同商品，則每件商品皆須支付3歐元。歐盟強調，此為過渡性措施，目的在於填補目前小包裹免稅進口所造成的制度漏洞。

官方數據顯示，2024年進入歐洲市場、單價低於150歐元的包裹高達46億件，平均每秒超過145件，其中九成以上來自中國。這些商品多透過希音、Temu及全球速賣通等電商平台銷售，歐洲本地業者長期抱怨其價格低廉卻難以確保符合歐盟安全與環保標準，已構成不公平競爭。

歐盟指出，大量包裹湧入也使海關檢查量能不堪負荷，危險品與仿冒品恐在未被查驗的情況下流入市面，對消費者健康與市場秩序構成風險。徵稅所得將用於強化監管，並協助重新平衡歐洲產品與進口商品之間的競爭環境。

此一改革由法國主導推動。法國經濟部長羅蘭．勒斯屈爾表示，統一徵稅是歐盟的一項重大政策突破。原本歐盟海關改革預計於2028年實施，為因應當前壓力，各國同意提前推出臨時方案。未來，歐盟還計畫自2026年11月起，對同類包裹另行收取處理費，進一步加強管控。

歐盟官員指出，對小包裹徵稅只是第一步，後續仍將持續調整相關制度，以因應跨境電商快速成長帶來的長期挑戰。

歐盟 電商

