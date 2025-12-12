我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又是他 黃仁勳繼時代雜誌後 再登金融時報年度風雲人物

票選結果出爐 「熊」首登日本年度字 反映熊害層出不窮

習近平接班人選如何安排？吳國光：可能會有為減輕壓力的假動作

記者陳湘瑾／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國史丹佛大學中國經濟與制度研究中心教授吳國光12日於政大國關中心發表專題演講，以「習近平政治的史達林邏輯：二十大以來中共政局的制度主義解讀」為題，分析對中共中共政局的觀察。（記者陳湘瑾／攝影）
美國史丹佛大學中國經濟與制度研究中心教授吳國光12日於政大國關中心發表專題演講，以「習近平政治的史達林邏輯：二十大以來中共政局的制度主義解讀」為題，分析對中共中共政局的觀察。（記者陳湘瑾／攝影）

中共領導人習近平的接班人選備受外界關注，美國史丹佛大學中國經濟與制度研究中心教授吳國光12日表示，「二十一大」出現明顯接班人的機會不大，即使有出現，也可能是為了減緩接班安排壓力的假動作。他也提到，如果習近平下台的時候無法推動中國政體自由化，未來就更難看到民主化轉型。

吳國光12日於政大國關中心發表專題演講，以「習近平政治的史達林邏輯：二十大以來中共政局的制度主義解讀」為題，分析對中共中共政局的觀察。

針對習近平接班人的問題，吳國光首先指出，習近平現在不想把接班問題提到中共日程上，但這件事情是以他的自然壽命為準、而不是其意志。二十一大會不會有明顯的接班人出現？吳國光認為機會不大，但如果有某個人出現，那很可能是為了減輕接班安排壓力的假動作，即便可能真的是接班人選，但隨著習近平在位時間拉長，這個人選也會變成假動作。

吳國光觀察，也可能會有某種過渡式安排，可以看到習近平有減輕日常黨務、政務、事務的傾向，2012年他的第一個五年任期，每年外訪次數達8-10次，平均出訪天數為15天，但是2022年的這個任期，出訪時間最長沒有超過6天，李強代他出訪的機會越來越多。

他分析，有可能在二十一大上推進相關安排，習近平作為最高掌舵者，政務、黨務則讓周圍信任的人來分擔。體制上有可能會是習近平擔任黨主席、軍委主席，且隨時保持對日常政務的干涉。

從獨裁者之下亞派系競爭的角度來看，吳國光認為，最初階段習近平或許是有意鼓勵亞派系競爭，讓比相互制約，誰都不會失控。但現在能看到亞派系競爭加劇，也可能跟習近平的健康狀況有關係，或是跟接班議題有關。

吳國光也點出，習近平下台的時候能夠推動中國政體自由化、走向民主化，就已經是非常好的契機。目前習近平在中共黨內引發廣泛的不滿，黨內精英試圖推動共產黨政權回到習近平政權之前、與西方主流民主化工業國家加強關聯，讓權貴資本主義進一步發展。

吳國光表示，但中國人應該有比新極權主義或權力資本主義這兩種選擇外更好的命運，一般人能有個人權力、可以受到法治保護，對公共決策有一定的發言權，「如果到時候還抓不住，未來會更難看到民主化轉型」。

習近平 中共 李強

上一則

英RR航空發動機在中首家合資維修公司 拚9年後年修250台

下一則

「娃還嫩著」…廣州有學校為全紅嬋立銅像 網轟「觸霉頭」

延伸閱讀

重內需、續寬鬆…習近平主持中經會 明年經濟定調8任務

重內需、續寬鬆…習近平主持中經會 明年經濟定調8任務
以習近平決策模式為例 川普簽行政命令限制各州監管AI

以習近平決策模式為例 川普簽行政命令限制各州監管AI
被問是否擔心中日爆發軍事衝突 白宮發言人這樣說

被問是否擔心中日爆發軍事衝突 白宮發言人這樣說
高市「台灣有事」說引習近平憤怒 日經：甲午戰爭記憶牽動敏感神經

高市「台灣有事」說引習近平憤怒 日經：甲午戰爭記憶牽動敏感神經

熱門新聞

法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19

超人氣

更多 >
谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹

谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹
中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同
中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺
每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦
賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪