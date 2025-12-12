我的頻道

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

全球電動車銷售11月增速 近2年新低 特斯拉在美大減23%

王毅將出訪中東3國 推動伊核問題政治外交解決

記者賴錦宏╱綜合報導
中國外長王毅12日起出訪中東三國阿聯、沙烏地及約旦。。(新華社)
中國外交部長王毅將12日起出訪中東三國阿聯、沙烏地及約旦。此行將討論伊朗核問題政治外交解決進程，推動中東早日實現和平穩定。

中國外交部發言人11日宣布，應阿拉伯聯合大公國副總理兼外長阿卜杜拉、沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾、約旦副首相兼外交和僑務大臣薩法迪邀請，中國外交部長王毅將於12月12日至16日訪問阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、約旦。

王毅今年7月10日在馬來西亞吉隆坡與俄羅斯外長拉夫羅夫會面時強調，中俄兩國應繼續加強戰略協作，推動伊核問題政治外交解決進程，推動中東早日實現和平穩定。

據當時中國外交部官網，中俄雙方就伊朗核問題交換意見。拉夫羅夫介紹了俄國立場。中國外交部也說，雙方還就巴以問題等共同關心的國際和地區熱點問題交換了看法。

今年6月18日，王毅曾致電埃及外長阿布德拉提抨擊以色列轟炸伊朗核設施。他稱，埃及牽頭和20個阿拉伯、伊斯蘭國家發表外長聯合聲明，共同呼籲停火止戰，重啟伊朗核問題談判，維護地區持久和平，這對推動局勢降溫非常及時、必要，中國對此完全支持。

