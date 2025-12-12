重內需、續寬鬆…習近平主持中經會 明年經濟定調8任務

習近平11日出席中經會議，會議定調，明年要堅持「內需主導」、「創新驅動」等8項重點任務。(新華社)

明年是中國「十五五(2026到2030年)」規畫開局，中國昨召開年度的中央經濟工作會議(中經會)，由中共 總書記習近平 主持。會議定調，明年要堅持「內需主導」、「創新驅動」等8項重點任務，要求清理消費領域的不合理限制，明年延續「國補」等促消費政策，並明確倡導「積極婚育」觀，努力穩定新出生人口規模。

新華社報導，中央經濟工作會議10日至11日在北京舉行，習近平發表重要講話，總結今年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署明年年經濟工作，中央政治局七常委均出席，李強 作總結講話。中經會緊隨中央政治局8日剛召開分析研究明年經濟工作的會議之後。

會議指，中國經濟發展中老問題、新挑戰仍然不少，外部環境變化影響加深，國內供強需弱矛盾突出，重點領域風險隱患較多，但稱「這些大多是發展中、轉型中的問題，經過努力是可以解決的」，中國經濟長期好轉的支撐條件和基本趨勢沒有改變。

展望明年經濟工作，會議重申日前中央政治局會議內容，包括繼續實施更積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，堅持穩中求進總基調，更好統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，實現「十五五」良好開局。

中經會確定中國明年經濟要做好八項重點任務：堅持內需主導、創新驅動、改革攻堅、對外開放、協調發展、雙碳引領、民生為大和守牢底線。

內需被排在第一位，會議提及「堅持內需主導，建設強大國內市場」，優化「兩新」政策實施和「兩重」項目，清理消費領域不合理限制，推動投資止跌回穩，高品質推進城市更新等。對外開放包括，有序擴大服務領域自主開放、海南自由貿易港建設，推動商簽更多區域和雙邊貿易投資協定等。

民生方面，今年繼續強調就業支持，並且要倡導「積極婚育」觀，努力穩定新出生人口規模。去年會議要求制定「促進生育」政策，顯示2026年不僅要「促生」還要「促婚」。

房地產、地方債等防風險工作，所放位置比2024年靠後，排在八項任務最末。會議要求去庫存、優供給，鼓勵收購存量商品房。有序化解地方政府債務風險，督促各地主動化債。

為擘畫經濟工作，中共中央於12月3日召開黨外人士座談會，8日召開中共中央政治局會議，均由習近平主持，李強也在9日與國際經濟組織負責人舉行「1+10」對話。

隨中美經貿關係趨緩，中國經濟數據運行已回穩，海關總署數據顯示，以美元計，11月中國出口總值年增5.9%，較上月回升7個百分點並由負轉正，進出口總額、進口額分別年增4.3%和1.9。另國家統計局發布，11月中國居民消費價格指數（CPI）年增0.7%，為去年3月以來新高。