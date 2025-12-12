解禁H200卻不想要 英媒：中官方採購首納華為等國產晶片

我的頻道

中國新聞組／北京12日電
美國允許Nvidia向中國出售H200晶片。(取材自官網)
美國允許Nvidia向中國出售H200晶片。(取材自官網)

英國金融時報報導，美國總統川普近日宣布將允許Nvidia輝達(另稱英偉達)向中國出口先進的H200晶片(芯片)，不過，中國此前早已首次將國產人工智慧晶片納入官方採購清單，據悉其中包括華為與寒武紀等國產晶片巨頭，此舉凸顯北京決心減少對美國技術的依賴，並在與美國的科技戰中強化本土半導體產業。

中國媒體稱這是中國對美國一記反手重拳，藉此正告美國「Nvidia H200對華解禁，但我們真的不想要了」。

中央社引述金融時報報導，知情人士透露，中國工信部近期已將華為、寒武紀等中國企業的AI(人工智慧)晶片列入政府批准的供應商名單，促中國公共部門應用國產半導體，並可能為本土晶片製造商帶來數十億美元的新銷售額。

中國這份新的採購清單尚未對外公布，但多名知情人士表示，已有部分政府部門和國企收到相關文件。上述單位此前已被要求支持本土晶片，但這是公共部門首次收到書面指示；並指這份清單是北京在華盛頓實施出口管制後，為降低中國對外國產品依賴所制定戰略的一部分。

中國過去幾年清單已陸續納入國產微處理器，以替代超微(AMD)和英特爾的產品，同時也加入國產操作系統，以取代微軟的Windows系統。AI晶片是首次加入其中。

此舉推動中國政府機關、學校、醫院等公共機構以及國企逐步淘汰海外技術產品，並顯示北京過去數年集中資源大力扶持該領域後，國產AI晶片的性能已提升到足以替代美國同類產品的水準。

報導並提到，中國近期上調補貼力度，協助阿里巴巴、騰訊等科技巨頭因應使用效率較低國產半導體而帶來的更高用電成本。

報導也提到，推動國產替代輝達技術的進程也遭遇到部分企業牴觸。一名國有金融機構高管表示，該機構今年安排1億人民幣從清單中採購國產AI晶片，但所購買的大多數國產處理器如今都處於閒置狀態。該公司量化交易模型是基於Nvidia產品而構建，若轉向華為處理器，需進行大量適配工作，包括用不熟悉的編程語言重寫代碼。

一名中國政策制定者說，在過渡階段對新架構的遲疑很常見，而中國需要獲得更高程度的技術獨立，「陣痛不可避免，但我們必須走到那一步」。

由於川普才剛宣布解除Nvidia向中國客戶出口H200晶片的管制，據快科技報導，這項消息意味著中國政策導向十分清晰，即國產替代勢不可擋，並在向美國和美國總統川普傳達「Nvidia H200對華解禁了，但我們真的不想要了」。

中國首次將華為等國產AI晶片納入官方採購清單，凸顯北京決心減少美國技術的依賴。(...
中國首次將華為等國產AI晶片納入官方採購清單，凸顯北京決心減少美國技術的依賴。(路透)

