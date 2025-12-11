中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

上月中旬中國外交部指因為治安、「日本 領導人公然發表涉台露骨挑釁言論」原因，呼籲中國公民近期避免前往日本，11日再次做出相關提醒，但原因則變成近期日本本州東部附近海域連續發生多起地震 。

中國外交部領事司微信 公眾號「領事直通車」稱，12月8日以來，日本本州東部附近海域連續發生多起地震，最大震級達7.5。目前地震造成多人受傷，日本多地已觀測到海嘯，超10萬人接到避難指示。日本有關部門公告稱，後續或有更大地震。

中國外交部和中國駐日本使領館提醒，「中國公民近期避免前往日本」，並表示在日同胞密切關注地震及次生災害預警資訊，遵循當地避難指令，加強自身安全防範，遠離海邊等高風險地區。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。

11月14日，「領事直通車」公眾號則稱，今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件迄未偵破，「中國公民在日本安全環境持續惡化」。

上個月的文章還提到，「近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險。」當時，中國外交部和中國駐日本使領館亦「鄭重提醒中國公民近期避免前往日本」。