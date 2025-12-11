我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

記者潘維庭／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

上月中旬中國外交部指因為治安、「日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論」原因，呼籲中國公民近期避免前往日本，11日再次做出相關提醒，但原因則變成近期日本本州東部附近海域連續發生多起地震

中國外交部領事司微信公眾號「領事直通車」稱，12月8日以來，日本本州東部附近海域連續發生多起地震，最大震級達7.5。目前地震造成多人受傷，日本多地已觀測到海嘯，超10萬人接到避難指示。日本有關部門公告稱，後續或有更大地震。

中國外交部和中國駐日本使領館提醒，「中國公民近期避免前往日本」，並表示在日同胞密切關注地震及次生災害預警資訊，遵循當地避難指令，加強自身安全防範，遠離海邊等高風險地區。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。

11月14日，「領事直通車」公眾號則稱，今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件迄未偵破，「中國公民在日本安全環境持續惡化」。

上個月的文章還提到，「近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險。」當時，中國外交部和中國駐日本使領館亦「鄭重提醒中國公民近期避免前往日本」。

日本 地震 微信

上一則

中還在評估買不買H200 阿里、字節已洽購還想「大量」

下一則

開放H200銷中「瘋了」? 彭博：美放行是因華為技術逼近

延伸閱讀

地震前兆？北海道2千條沙丁魚擱淺 青森遇強震

地震前兆？北海道2千條沙丁魚擱淺 青森遇強震
小野麗莎中國巡迴演唱會 因「不可抗力」取消

小野麗莎中國巡迴演唱會 因「不可抗力」取消
日本青森外海5.9地震 最大震度4無海嘯之虞

日本青森外海5.9地震 最大震度4無海嘯之虞
雷達照射事件 中釋「音頻」批日明知演練仍惡意炒作

雷達照射事件 中釋「音頻」批日明知演練仍惡意炒作

熱門新聞

中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺