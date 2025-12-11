中俄戰機、航母編隊3方向「包夾」琉球 日：明顯示威

我的頻道

中國新聞組／北京11日電
參加巡航的中俄兩軍戰機。（新華社）
參加巡航的中俄兩軍戰機。（新華社）

中國與俄羅斯9日出動轟炸機，在東海、太平洋西部空域進行第10次聯合空中戰略巡航；日本表示此舉「明顯在對日本示威」，對日本國家安全構成重大威脅。中國國防部10日回應稱，這是中俄年度合作計畫項目，展示雙方共同應對地區安全挑戰、維護地區和平穩定的決心與能力。

路透報導，日本防衛省9日深夜宣布，中國與俄羅斯軍方在日本周邊實施長距離聯合巡航，一度有多達15架中俄軍機同時行動繞飛日本，航空自衛隊緊急升空應對。

日本防衛省指出，2架具核攻擊能力的俄羅斯Tu—95轟炸機從日本海經對馬海峽與2架中國轟6轟炸機會合後，從沖繩本島與宮古島之間，展開長距離共同飛行至四國外海的太平洋；途中還有8架中國殲16戰機加入伴飛。

產經新聞報導，當時中國航空母艦遼寧號正在日本周邊海域航行，這是中國航艦與中俄轟炸機首度同時出動，也是中俄軍機首度在四國南方上空聯合飛行。日本也偵測到俄軍在日本海上空另有動向，包括一架A—50預警機及2架Su—30戰機。

日方稱，意味著中俄轟炸機編隊飛入遼寧艦所在海域，中俄轟炸機和航母編隊從三個方向包圍琉球群島；日本內閣官房長官木原稔表示，東京已「透過外交管道向中國和俄羅斯表達嚴重關切」。

日本防衛省表示，日本航空自衛隊的南西航空方面隊的戰鬥機緊急出動，應對中俄聯合巡航。而對於遼寧艦，日方統計稱，遼寧艦艦載戰鬥機和艦載直升機在5日至8日期間累計起降約140次。

日本防衛大臣小泉進次郎9日深夜在社群X發文公布中俄軍機行動航跡圖，表示俄羅斯與中國的聯合行動「顯然意在向日本示威，對日本國家安全構成重大威脅」。他說，航空自衛隊南西航空方面隊等單位戰機緊急升空，執行對領空侵犯的應對措施。

中新社報導指出，中國國防部新聞發言人張曉剛10日在回答記者提問時表示，此次中俄聯合空中戰略巡航，是年度合作計畫內項目，展示雙方共同應對地區安全挑戰、維護地區和平穩定的決心與能力。中國外交部發言人郭嘉昆昨日下午也重述這一說法。

中國官媒央視則引述軍事評論員王明志說法稱，這次巡航時間點的選擇，「不僅向國際社會傳遞兩國共同捍衛二戰勝利成果和戰後國際秩序的立場，而且也對個別國家的挑釁冒險行徑發出明確震懾信號」。

中俄戰機6線包夾日本。(資料來源／日本防衛省、綜合外電）
中俄戰機6線包夾日本。(資料來源／日本防衛省、綜合外電）

日本 俄羅斯 遼寧艦

