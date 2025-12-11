中俄戰機、航母編隊3方向「包夾」琉球 日：明顯示威

參加巡航的中俄兩軍戰機。（新華社）

中國與俄羅斯 9日出動轟炸機，在東海、太平洋西部空域進行第10次聯合空中戰略巡航；日本 表示此舉「明顯在對日本示威」，對日本國家安全構成重大威脅。中國國防部10日回應稱，這是中俄年度合作計畫項目，展示雙方共同應對地區安全挑戰、維護地區和平穩定的決心與能力。

路透報導，日本防衛省9日深夜宣布，中國與俄羅斯軍方在日本周邊實施長距離聯合巡航，一度有多達15架中俄軍機同時行動繞飛日本，航空自衛隊緊急升空應對。

日本防衛省指出，2架具核攻擊能力的俄羅斯Tu—95轟炸機從日本海經對馬海峽與2架中國轟6轟炸機會合後，從沖繩本島與宮古島之間，展開長距離共同飛行至四國外海的太平洋；途中還有8架中國殲16戰機加入伴飛。

產經新聞報導，當時中國航空母艦遼寧號正在日本周邊海域航行，這是中國航艦與中俄轟炸機首度同時出動，也是中俄軍機首度在四國南方上空聯合飛行。日本也偵測到俄軍在日本海上空另有動向，包括一架A—50預警機及2架Su—30戰機。

日方稱，意味著中俄轟炸機編隊飛入遼寧艦 所在海域，中俄轟炸機和航母編隊從三個方向包圍琉球群島；日本內閣官房長官木原稔表示，東京已「透過外交管道向中國和俄羅斯表達嚴重關切」。

日本防衛省表示，日本航空自衛隊的南西航空方面隊的戰鬥機緊急出動，應對中俄聯合巡航。而對於遼寧艦，日方統計稱，遼寧艦艦載戰鬥機和艦載直升機在5日至8日期間累計起降約140次。

日本防衛大臣小泉進次郎9日深夜在社群X發文公布中俄軍機行動航跡圖，表示俄羅斯與中國的聯合行動「顯然意在向日本示威，對日本國家安全構成重大威脅」。他說，航空自衛隊南西航空方面隊等單位戰機緊急升空，執行對領空侵犯的應對措施。

中新社報導指出，中國國防部新聞發言人張曉剛10日在回答記者提問時表示，此次中俄聯合空中戰略巡航，是年度合作計畫內項目，展示雙方共同應對地區安全挑戰、維護地區和平穩定的決心與能力。中國外交部發言人郭嘉昆昨日下午也重述這一說法。