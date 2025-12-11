我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

又見「不可抗力」 繼濱崎步後 小野麗莎演唱會也取消

中國新聞組／北京11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
小野麗莎廣州、杭州、深圳演唱會，因「不可抗力」取消。（取材自南方都市報）
小野麗莎廣州、杭州、深圳演唱會，因「不可抗力」取消。（取材自南方都市報）

日本首相高市早苗日前「台灣有事就是日本有事」言論後，中日關係持續惡化，大量中日交流活動取消。繼日本知名藝人濱崎步上海、澳門演唱會取消後，日本Bossa Nova天后小野麗莎廣州、杭州、深圳演唱會，因「不可抗力」取消，退票機制也已啟動。

南方都市報報導，據貓眼平台售票頁面顯示，「光影記憶-2025小野麗莎世界電影演唱會」中國巡演廣州站主辦方4日發布延期公告稱，「我們十分遺憾地通知各位，由於不可抗力原因，原定於2025年12月21日舉辦的光影記憶-2025小野麗莎世界電影演唱會中國巡演之廣州演唱會決定延期舉辦。」

據公告，主辦方已啟動退票機制，票款將於30日內按原支付路徑全額退回，已購票觀眾無須任何操作。

就在廣州站取消的第二天，中國巡演杭州站主辦方也發布公告，原定於12月19日舉辦的杭州站決定延期舉辦，請已購票的朋友至原購票平台辦理退票手續。

深圳市保利劇院10日宣布，原定本月24日在該劇院上演的日本Bossa Nova天后小野麗莎演唱會取消，就此向受影響的觀眾致歉。

2023年至2025年，小野麗莎曾在中國多個城市舉辦過演唱會。據售票平台顯示，小野麗莎今年在中國的巡演還有12月31日天津站。

對此，有中國網友留言表示「不知日本現在服不服？」，並要求來中國賺錢的日本藝人「滾犢子吧」。

小野麗莎廣州、杭州、深圳演唱會，因「不可抗力」取消。（取材自南方都市報）
小野麗莎廣州、杭州、深圳演唱會，因「不可抗力」取消。（取材自南方都市報）

日本 高市早苗 澳門

上一則

又是「中國速度」 北京18公里主幹道大修 一夜完成

下一則

解放軍戰機雷達照射日機2次 日媒曝相距52、148公里

延伸閱讀

小野麗莎中國巡迴演唱會 因「不可抗力」取消

小野麗莎中國巡迴演唱會 因「不可抗力」取消
富比世2025百大最具影響力女性 高市早苗初登榜拿第3、最年輕是她

富比世2025百大最具影響力女性 高市早苗初登榜拿第3、最年輕是她
日中關係持續惡化 高市早苗：希望儘早見川普

日中關係持續惡化 高市早苗：希望儘早見川普
濱崎步澳門演唱會也吹了 研擬1方案補償粉絲

濱崎步澳門演唱會也吹了 研擬1方案補償粉絲

熱門新聞

中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺