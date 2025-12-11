開放H200銷中「瘋了」? 彭博：美放行是因華為技術逼近

我的頻道

編譯周辰陽、記者陳熙文／綜合報導
白宮認定，華為的AI技術已追近Nvidia水準。（路透）

彭博資訊9日引述知情人士獨家報導，美國總統川普同意讓Nvidia(輝達，另稱英偉達）向中國出售H200人工智慧晶片，是因為Nvidia在中國的頭號競爭對手華為已推出性能相當的AI系統，進而認定此舉帶來的安全風險較低。不過，此舉也引發不同意見，拜登政府的國安顧問蘇利文就以「瘋了」形容這個決定，表示美國拱手讓出自己的優勢，「中國領導人肯定不敢相信自己的運氣」。

知情人士說，此舉將使美國在AI晶片較中國維持約18個月領先優勢，美國買家也將繼續獨享最新產品。白宮官員認定，將H200推向中國市場會促使當地AI開發者建立在美國的技術生態系之上，而非轉向華為或其他本土晶片商。

這位人士說，白宮官員聚焦於華為一款採用較新昇騰晶片、名為「CloudMatrix384」的AI平台，並發現其效能與輝達使用最先進Blackwell架構晶片的類似系統「NVL72」相當。

川普的這項決定為他與顧問之間就是否允許H200晶片出口中國所進行的數周討論畫下句點，並且是在他於華府與輝達執行長黃仁勳私下會晤後的數日做出，而此舉背後的基礎判斷是，華為與輝達的競爭力遠比美國先前所承認的更為接近。

川普政府的決策受到國會山莊內外的重新審視，並遭到質疑。紐約時報分析指出，如果驅動最先進技術的晶片都能出售給美國在科技、軍事與金融領域的主要競爭對手，按照同樣的邏輯，如果讓中方使用美國技術更有利，華府是否應該向中國出售F-35戰鬥機或先進飛彈？

此外，對於美國政府抽取25%分紅的問題。川普宣稱，這不僅能為輝達股東帶來收益，也能減輕美國納稅人的負擔。但大多數國家安全傳統主義者感到震驚，他們認為，出口管制應根據對美國優勢可能造成的潛在危害來決定，尤其是軍事優勢，為了短期利益而出售這些優勢無異於自找麻煩。

目前在哈佛大學甘迺迪學院任教的蘇利文指出，「這個決定簡直瘋了」。他說，「美國和中國正在爭奪AI領導地位。中國的主要問題是缺乏足夠的先進算力，川普總統卻透過出售強大的美國晶片來替他們解決問題，這完全說不通」。

另據綜合科技網站「The Information」與路透等媒體報導，在川普點頭放行H200晶片後，中國監管單位10日緊急召集阿里巴巴、字節跳動與騰訊等業者開會，要求相關企業評估對H200的需求。

美國總統川普（左）同意讓輝達製造的H200晶片銷往中國，在美國引發不同意見。（路透）

川普「金卡」網站開張 預告白金卡境外所得免稅、申請費更高
全美物價攀至40年來新高 逾半民眾要川普負責
川普批最新降息1碼幅度太少 加緊面試下任Fed主席人選
Netflix與派拉蒙爭購華納兄弟 川普放話：CNN一定要處理

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺