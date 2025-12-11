我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

中還在評估買不買H200 阿里、字節已洽購還想「大量」

編譯林文彬、易起宇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿里巴巴和字節跳動等企業非常希望能大量採購輝達的H200，但北京當局至今仍未鬆口是否放行。（路透）
阿里巴巴和字節跳動等企業非常希望能大量採購輝達的H200，但北京當局至今仍未鬆口是否放行。（路透）

美國總統川普決定允許Nvidia(輝達，另稱英偉達)H200晶片銷往中國後，中國官員據傳已和阿里巴巴、字節跳動與騰訊等業者代表舉行一連串緊急會議，要求這些公司評估H200需求。阿里巴巴和抖音母公司字節跳動也傳出向Nvidia詢問購買該款晶片事宜，而且希望能大量採購，以強化其AI產品。

路透報導，知情人士說，如果中國政府也放行讓當地企業採購H200，這些企業都非常希望能下大單購買。不過，他們仍擔心供應問題，正尋求Nvidia釐清一些情況。

消息人士告訴路透，中國企業非常希望拿到H200，畢竟它訓練AI模型的能力是國內同類產品無法比擬。

根據路透對100多份招標書和學術論文的審查，中國的頂尖大學、資料中心公司和隸屬於中國軍方的實體，也試圖透過各種管道採購H200。

科技媒體The Information則報導稱，北京繼9日致函要求科技公司回答，開發AI模型需要多少H200晶片後，10日又召集阿里巴巴、字節跳動和騰訊等公司的代表，舉行緊急會議，要求他們評估對H200的需求。消息人士表示，官員告訴這些公司，北京將盡快通知他們最後的決定。

另兩位熟悉Nvidia供應鏈的人士則說，H200目前產量非常有限，因為輝達把重心放在最先進的Blackwell和即將推出的Rubin產品線。

在此同時，科技分析師穆黑德（Patrick Moorhead）提醒，川普批准H200銷往中國其實尚未「塵埃落定」，除非Nvidia真正開始出貨並拿到貨款。

除了北京當局是否會允許該國企業採購輝達先進晶片，川普政府是否會頒布由相關規定編纂而成的法規，也是一大問題。

The Information另引述知情人士報導，中國AI新創Deepseek，正使用數千顆美國禁止輸往中國的輝達Blackwell晶片，打造下一款大型模型，主要是透過一套複雜的走私流程，取得這些先進晶片，部分員工希望能在明年2月的農曆春節前推出下一代模型。

H200隸屬於輝達Hopper系列，這個系列比輝達正在量產的最先進Blackwell晶片落後一代，但H200效能仍遠優於輝達先前銷往中國的H20，目前該國沒有H200替代品。

輝達 AI 阿里巴巴

上一則

中俄戰機、航母編隊3方向「包夾」琉球 日：明顯示威

下一則

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

延伸閱讀

傳Blackwell遭走私進中國供DeepSeek 輝達否認

傳Blackwell遭走私進中國供DeepSeek 輝達否認
輝達H200晶片批准銷中 阿里、字節傳有意購買

輝達H200晶片批准銷中 阿里、字節傳有意購買
被禁還是買 Deepseek傳用Nvidia Blackwell打造新模型

被禁還是買 Deepseek傳用Nvidia Blackwell打造新模型
Nvidia H200晶片太香好為難…傳中緊急開會評估要不要買

Nvidia H200晶片太香好為難…傳中緊急開會評估要不要買

熱門新聞

中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺