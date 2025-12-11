上海港貨櫃量達5056萬標準箱 今年可望再創高

提前達標 上海港今年全年貨櫃吞吐量有望再創新高，蟬聯全球第一，圖為洋山深水港。（新華社資料照）

世界第一大港上海港今年全年貨櫃吞吐量有望再創新高。上海國際港務集團10日表示，今年前11月，上海港完成集裝箱（貨櫃）吞吐量5,056萬標準箱（TEU），按年增長6.7%，較2024年提前近1個月突破5,000萬標箱，全年集裝箱吞吐量有望再創新高，16年蟬聯全球第一。

澎湃新聞報導，上海港中的洋山深水港是「奪冠功臣」，在今年前11月完成集裝箱吞吐量2,625萬標準箱，按年增長9.7%，增速高於上海港全港平均，並且全年集裝箱吞吐量有望突破2,900萬標箱，再度刷新紀錄。

12月10日是洋山港開港運營滿20周年。報導指，開港20年來，港口堆場在擴建、碼頭岸線在變長、靠港船型在變大、裝卸作業在變快、進出船量在變多。如今洋山港累計建成深水岸線7,950公尺，配置超大型智慧橋吊104台，構建起涵蓋105條國際航線的全球化航運網絡，通達200多個國家和地區的重要港口節點，吸引全球主流航運企業掛靠洋山港。

根據上海邊檢數據，自洋山港開港運營以來，洋山邊檢站累計查驗國際航行船舶超16.8萬艘次，查驗人員超400萬人次。

2024年該站查驗的進出港國際航行船舶數量首次突破萬艘次，創下新紀錄。大船量帶來大貨量，2024年，洋山港集裝箱吞吐量首次突破2,600萬標箱。

報導指，洋山港已漸成反映大陸國際貿易形勢的風向標。

今年截至12月10日，洋山邊檢站已累計查驗國際航行船舶超9,980艘次，預計破萬節點較去年提前12天。洋山邊檢站執勤二隊隊長薛曉徐表示，洋山口岸日均靠離泊的國際航行船舶數量在30艘次左右，整體比較穩定，高峰期約在40艘次。