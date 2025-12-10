英國指2家中企網攻並制裁 中駐英使館：與美狼狽為奸蓄意誣衊

我的頻道

記者潘維庭／即時報導
英國宣布制裁2家中企，指其對英國及盟友發動網路攻擊。中國駐英使館10日稱，該使館發言人回應，「英國與美國狼狽為奸，蓄意誣衊中國、並對中國實體進行非法單邊制裁」，他表示，中方對此堅決反對、並已向英方提出嚴正交涉。

該發言人指，中方一貫依法打擊各種形式的網路惡意活動。「同時我們堅決反對把網路安全問題政治化，反對在沒有事實依據的情況下無端指責他國。」

發言人稱，「中方敦促英方立即糾正錯誤做法，撤銷對中國企業的制裁，停止誣衊抹黑中國。中方將採取必要措施維護自身合法權益。」

英國政府網站9日發布的聲明，指受到英國制裁最新的2家企業，分別為四川安洵資訊技術有限公司（Sichuan Anxun Information Technology Co. Ltd），和誠信科技集團（Integrity Technology Group Incorporated），英方指這2家科技公司因魯莽和無差別網路攻擊而受制裁。

聲明稱，四川安洵攻擊全球80多個政府和私營企業的IT系統，支援其它計畫進行惡意網路活動的公司；誠信科技被指控制管理1個隱蔽的網路，為他人網攻提供技術支援，攻擊目標包括英國公共部門的IT系統。

英國政府聲明也提到，英國國家網路安全中心（NCSC）評估認為，幾乎可以肯定的是，這種由私營部門行為者組成的「生態系統」或複雜網絡，為與中國政府相關的網路行動提供了支持。 

