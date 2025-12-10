中國國防部開X帳號稱「我們來了」 網：怎可翻牆？

中國國防部X平台開官方帳號。（取材自X平台）

中國國防部 8日開通海外社群媒體平台X官方帳號，並以英文發文稱「見證歷史，我們來了」。截至目前有7000多人追蹤該帳號，而第一篇發文有眾多留言是質疑為什麼官方平台可以翻牆。

中央社報導，中國國防部X官方帳號第一條推文發布了一則1分10秒的宣傳片，並以英文表示：「見證歷史，我們來了。中華人民共和國國防部的官方帳號今天上線了。在這個平台上，我們將分享關於中國和中國軍隊的故事。」

截至截稿前，該宣傳影片已有9.3萬次觀看，回覆近700條，目前相關數據都在上升中。

中國國防部X平台開官方帳號，眾多留言質疑為什麼官方平台可以翻牆。（取材自X平台）

回覆這篇貼文的內容堪稱五花八門，有網友留言「為什麼你可以翻牆，你用什麼翻牆軟件（體）的」、「為啥你可以翻牆」、「不是啥時候讓百姓能看到你的帖子」、「中國軍方也翻牆囉！火箭軍 好像清洗的勤快」。

當中也有不少支持中國國防部的回應，不過仍有網友留言詢問于朦朧案、六四 事件，包含「8964解放軍殺了多少市民和學生」、「去瞭解一下8964」等等。

中國官方媒體北京日報、環球時報等也在自身的X帳號上以英文報導了這一消息。