我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia又會在中國引發「後門」爭議？傳AI晶片可定位追蹤 以打擊走私

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

中國國防部開X帳號稱「我們來了」 網：怎可翻牆？

中國新聞組／北京10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國國防部X平台開官方帳號。（取材自X平台）
中國國防部X平台開官方帳號。（取材自X平台）

中國國防部8日開通海外社群媒體平台X官方帳號，並以英文發文稱「見證歷史，我們來了」。截至目前有7000多人追蹤該帳號，而第一篇發文有眾多留言是質疑為什麼官方平台可以翻牆。

中央社報導，中國國防部X官方帳號第一條推文發布了一則1分10秒的宣傳片，並以英文表示：「見證歷史，我們來了。中華人民共和國國防部的官方帳號今天上線了。在這個平台上，我們將分享關於中國和中國軍隊的故事。」

截至截稿前，該宣傳影片已有9.3萬次觀看，回覆近700條，目前相關數據都在上升中。

中國國防部X平台開官方帳號，眾多留言質疑為什麼官方平台可以翻牆。（取材自X平台）
中國國防部X平台開官方帳號，眾多留言質疑為什麼官方平台可以翻牆。（取材自X平台）

回覆這篇貼文的內容堪稱五花八門，有網友留言「為什麼你可以翻牆，你用什麼翻牆軟件（體）的」、「為啥你可以翻牆」、「不是啥時候讓百姓能看到你的帖子」、「中國軍方也翻牆囉！火箭軍好像清洗的勤快」。

當中也有不少支持中國國防部的回應，不過仍有網友留言詢問于朦朧案、六四事件，包含「8964解放軍殺了多少市民和學生」、「去瞭解一下8964」等等。

中國官方媒體北京日報、環球時報等也在自身的X帳號上以英文報導了這一消息。

國防部 火箭軍 六四

上一則

十破十秒…蘇炳添關鍵詞

下一則

民建中央一二把手神隱逾40天 港媒：不尋常

延伸閱讀

中國防部開X帳號「我們來了」 網諷：為啥你可以翻牆？

中國防部開X帳號「我們來了」 網諷：為啥你可以翻牆？
詐團滲透…馬防部67官兵涉賣帳戶洗錢 軍方：不可思議

詐團滲透…馬防部67官兵涉賣帳戶洗錢 軍方：不可思議
川普2.0國安、國防戰略出爐：盟友別想搭便車

川普2.0國安、國防戰略出爐：盟友別想搭便車
眾院國防授權法案出爐 邀台參加環太軍演文字遭刪除

眾院國防授權法案出爐 邀台參加環太軍演文字遭刪除

熱門新聞

中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11

超人氣

更多 >
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？

停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？
川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位